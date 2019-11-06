Артур Бабушкин: В Тверской области создают условия для повышения рождаемости

Артур Бабушкин, председатель постоянного комитета по социальной политике Законодательного Собрания Тверской области прокомментировал для сайта tverlife заседание регионального правительства, на котором обсудили реализацию нацпроекта «Демография»:

- Сейчас по всей стране развернута мощнейшая компания для решения проблемы демографии. Наш регион также выработал ряд мер по улучшению демографии в регионе. У нас в Верхневолжье должна быть создана комфортная атмосфера для повышения рождаемости. Это комплекс мер, затрагивающих поддержку семей, социальной защиты, здравоохранения, культуры, спорта, молодежной политики и т.д. Мы депутаты областного парламента поддерживаем усилия областной исполнительной власти во главе с губернатором Игорем Руденей по решению задачи улучшения демографической обстановке в регионе, мало того, депутатский корпус был инициатором ряда инициатив, озвученных на сегодняшнем заседании областного правительства, где обсуждалась реализация в Верхневолжье нацпроекта «Демография». И наши инициативы высказаны на основе мнений наших избирателей - жителей региона, исходя из потребности людей о том, что им необходимо для принятия решения о рождении детей. Добавлю то, что наш губернатор сам является многодетным отцом, помогает ему принимать верные решения по проблеме демографии, помогает лучше понять семьи, людей в том, что им нужно, чтобы рожать и воспитывать детей.



Напомним, 11 июня, на заседании правительства Тверской области, которое прошло под председательством губернатора Игоря Рудени, обсудили реализацию нацпроекта «Демография».



С первых дней работы в должности главы региона Игорь Руденя объявил одним из приоритетов региональной политики улучшение демографической обстановки в Тверской области. Убыль населения еще с 1990-х годов является одной из главных проблем региона. Областным правительством предпринимается целый комплекс мер, чтобы решить сложный, запущенный вопрос. Сегодня многоплановая работа по улучшению ситуации ведется в русле реализации национального проекта «Демография».



Одно из заявленных направлений региональной работы - поддержка молодых семей. В тверском регионе с 2019 года предусмотрена единовременная выплата на погашение ипотечного кредита для молодых семей (возраст до 25 лет), где родился или усыновлен ребенок, в размере 200 тыс. рублей.



Введен целый комплекс мер поддержки многодетных. Больше 6800 семей, где появились третий и последующие дети, получают ежемесячную финансовую поддержку. Многодетные семьи Тверской области по личной инициативе Игоря Рудени также освобождены от платы за вывоз твердых коммунальных отходов. В этом году мерой поддержки воспользуются свыше 11,3 тысячи семей, где воспитываются более 37 тысяч детей. Тверской региональный опыт изучается в других субъектах Федерации.



Помимо этого, в дополнение к федеральному выплачивается региональный материнский капитал в размере порядка 59 тыс. рублей: в 2019 году, по предварительным прогнозам, его получат не менее 1700 женщин.



Также для беременных женщин с низким уровнем дохода в регионе предусмотрена выплата на обеспечение полноценным питанием и компенсация на проезд из сельской местности в медицинские организации.



Важная часть работы, которая опосредованно влияет на повышение рождаемости, – это увеличение количества мест в ясельных группах. В Тверской области активно ведется строительство детских садов. Так, в 2019–2021 годах в Тверской области планируется открыть 13 детских садов. Это позволит ввести 1710 новых мест для детей до 3 лет. Кроме того, до 2024 года планируется построить несколько новых школ. Они должны появиться в микрорайоне Радужный, Центральном и Московском районах Твери, а также в Торжке и двух других муниципалитетах.



Также правительством Тверской области недавно были представлены планы по развитию спортивной инфраструктуры и строительству крупных спортивных объектов в рамках программы по приобщению населения области к здоровому образу жизни.