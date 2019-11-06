В 2019 году в Тверской области отремонтируют 15 км дороги Тверь - Рождествено - 1-е Мая – Ильинское

В 2019 году отремонтируют 15 км автодороги Тверь - Рождествено - 1-е Мая - Ильинское, которая соединяет областной центр с территориями юго-востока региона, является самым коротким путем из Твери в Кимры. Соответствующий государственный контракт заключен c подрядной организацией ООО «Скайвей».

Подрядчик приступил к ремонту дороги в конце мая. На объекте выполняют фрезерование, расширение асфальтобетонного покрытия до 7 метров, укладку геосетки, устройство выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия, нанесение дорожной разметки.

Восстановление изношенного покрытия трассы ведется с 2017 года. За прошедшие два года был отремонтирован 15-километровый участок в Калининском районе.

В мае в Тверской области стартовал очередной дорожно-строительный сезон. По его итогам в эксплуатацию должно быть введено 290 км автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. На эти цели в областном дорожном фонде предусмотрено 4,5 млрд рублей.

«В текущем году Тверская область активно участвует в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Это позволит увеличить к 2024 году долю региональных и межмуниципальных дорог, соответствующих нормативным требованиям, до 34%, в Твери – до 85%. А также снизить долю автодорог, работающих с перегрузкой на 10%, и в 2 раза уменьшить количество аварийно опасных участков», – сообщил Игорь Руденя, выступая с отчётом о деятельности областного Правительства за 2018 год.

В 2019-м ремонтируют четыре региональных объекта в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»: Торжок - Осташков (25 км), Осташков - Селижарово - Ржев (30 км), Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна (25 км) и Красномайский - Фирово (23,8 км).

В перечне объектов областной программы дорожных работ 2019 года – дороги опорной сети с наибольшей интенсивностью движения, высоким социальным и экономическим значением, туристические маршруты, а также искусственные сооружения.

Работы уже ведутся в Вышневолоцком, Нелидовском и Осташковском городских округах, Калининском, Конаковском, Сандовском, Селижаровском, Старицком, Торжокском, Рамешковском и других районах.

Кроме направления Тверь - Рождествено - 1-е Мая - Ильинское это автодороги М9 - Андреаполь - Пено - Хитино, Тверь - Тургиново, Устюжна – Сандово – Молоково – Хабоцкое, Торжок - Высокое - Берново - Старица, Вышний Волочек - Бежецк - Сонково, Селижарово - Ключи, Березники - Хмелевка, Стрельниково – Васильевский Мох, Тверь – Рябеево – Красново - Прудище, «Москва – Санкт-Петербург» - Большие Борки – Нестерово – Черничено, Конаково – Дулово – Высокое, Рождествено – Юрьево-Девичье – Юрятино.

Также программой 2019 года предусмотрено проведение строительно-монтажных работ на искусственных сооружениях. В частности, строительство пешеходного моста через реку Дойбица в районе туристско-рекреационного кластера «Волжское море» Конаковского района, ремонт моста через Волгу в Старице, реконструкция аварийных мостов через реки Береза и Глубочица в Оленинском районе и Осташковском городском округе. В этом году также начнется реконструкция аварийного путепровода в Вышнем Волочке.