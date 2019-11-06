«Сове» – свое

Игорь Руденя потребовал заново провести конкурс по распределению субсидий детским и молодежным объединениям

Губернатор Игорь Руденя на заседании Правительства Тверской области 11 июня отказался утвердить итоги конкурса по распределению субсидий детским и молодежным объединениям, работающим в Верхневолжье. Главу региона не устроило, что заявка Тверского волонтерского поисково-спасательного отряда «Сова» на этапе конкурса была отклонена по формальным признакам.

С докладом по этому вопросу выступал и.о. председателя Комитета по делам молодежи Тверской области Алексей Андреев. Он отметил, что из девяти представленных на конкурс заявок, три были отклонены. Губернатор в конце доклада попросил уточнить, кто не преодолел конкурс. Выяснилось, что две организации не прошли отбор, поскольку не являлись молодежными. А Тверской волонтерский поисково-спасательный отряд «Сова» не получил финансовую поддержку из-за того, что имеет задолженность по налогам.

И тут журналисты, присутствовавшие на заседании, стали свидетелями необычного диалога.

– У «Совы» большая задолженность? – спросил Игорь Руденя.

Алексей Андреев пояснил:

– Порядка двухсот рублей, Игорь Михайлович.

Лицо губернатора в этот момент выражало, как минимум, недоумение.

– Сколько?

– Порядка двухсот рублей была задолженность.

Губернатор, похоже, просто не мог поверить услышанному.

– Просто 200 рублей? – еще раз переспросил он.

– Да, 200 рублей.

Повисла секундная пауза, после которой можно было ожидать чего угодно. Например, жесткой отповеди в адрес чиновников, которые своим формальным подходом могут угробить любое благое дело. Но было видно, что за эту секунду губернатор максимально мобилизовал свое терпение и навыки стрессоустойчивости. Поэтому, внутренне выдохнув, Игорь Руденя обратился к Алексею Андрееву, только недавно приступившему к исполнению обязанностей председателя комитета по делам молодежи, предельно корректно:

– Конкурс, пожалуйста, еще раз проведите. Я не могу это утвердить, потому что (думаю, коллеги меня поддержат, особенно МЧС) отряд «Сова» – это те, кто с МЧС круглосуточно людей то из леса спасают, то еще откуда-то. Слушайте, это будет просто неправильно! Тут есть много людей, которые сочувствуют этой работе и полностью разделяют ценности такой организации, как «Сова», значимой для нас. Они просто не могут выпадать из этого процесса. Ясно, что без «Совы» мы рассматривать [итоги конкурса] не можем. Это одна из ключевых организаций, которая активно помогает в нашем регионе решать ряд вопросов, – сказал Игорь Руденя.

И перешел к следующему вопросу повестки заседания.

Напомним, в январе 2019 года губернатор Игорь Руденя провел встречу с представителями поисково-спасательного отряда «Сова». Обсуждались вопросы сотрудничества регионального правительства и волонтерской организации.

«Хочу поблагодарить отряд «Сова» за работу по поиску и спасению пропавших людей. Благодаря вам и вашим коллегам 2018 год, объявленный Годом добровольца в России, был очень плодотворным для развития движения в Тверской области. Сегодня в большинстве муниципальных образованиях региона действуют волонтерские штабы. По количеству добровольцев наша область является лидером в ЦФО и занимает второе место по России», – сказал тогда Игорь Руденя.

Добровольцы обратились к главе региона за содействием в обеспечении отряда необходимым оборудованием и транспортом, поиске помещения для штаба «Совы» в Твери и подразделений отряда в районах, продвижении поисковой волонтёрской деятельности, информировании жителей региона о правилах безопасного поведения. Игорь Руденя поручил проработать вопрос оказания волонтёрам необходимой поддержки.

Отряд «Сова» с 2011 года ведет работу по поиску пропавших без вести людей, а также заблудившихся в лесах Тверской области и соседних регионов. Заявки на поиск людей отрабатываются совместно с правоохранительными органами и другими структурами. Налажено взаимодействие с Управлениями МВД по Тверской области, МЧС, администрацией Твери, СМИ, интернет-порталами. При необходимости к распространению информации подключается общероссийское волонтерское поисковое сообщество. Представители отряда «Сова» регулярно проводят мероприятия по обучению волонтеров основам безопасности, поисковой деятельности, оказанию первой медицинской помощи. Кроме того, регулярно проводятся профилактические беседы с детьми младшего школьного возраста, подростками и родителями.