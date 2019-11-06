Ольга Руднева: «Для Игоря Рудени тема развития социальной инфраструктуры – одна из ключевых»

Председатель Общественного совета при Министерстве здравоохранения Тверской области Ольга Руднева прокомментировала заседание Правительства Тверской области, на котором 11 июня обсуждалась реализация в регионе национального проекта «Демография».

«Считаю, что особенно важно уделять внимание развитию социальной инфраструктуры, от состояния которой во многом зависят демографические показатели. Для губернатора Игоря Рудени эта тема, очевидно, тоже является одной из ключевых, поэтому в регионе в последние годы активнее решаются вопросы по строительству детских садов, школ, объектов здравоохранения», – отметила Ольга Руднева.

По ее мнению, в реализации национального проекта «Демография» важно опираться на мнение профессионального экспертного сообщества.

«Рассчитываю, что потенциал Общественного совета при Министерстве здравоохранения Тверской области будет использоваться больше. Члены совета готовы к глубокой системной работе. Задач много, в том числе, в сфере развития детской медицины, ранней диагностики онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний», – сказала Ольга Руднева.

Реализация в Тверской области национального проекта «Демография» стала первым вопросом повестки заседания регионального Правительства, которое 11 июня провел губернатор Игорь Руденя.

«Для нашего региона формирование позитивных демографических тенденций является первостепенной задачей. Ключевое направление нашей работы – обеспечить рост рождаемости коренного населения региона через системную поддержку семей, в первую очередь многодетных и молодых, создание условий для рождения и воспитания детей, включая обеспечение местами в ясельных группах», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор подчеркнул: необходимо продолжить реализацию мер по финансовой и экономической поддержке семей, работу по сохранению духовно-нравственных ценностей, воспитанию молодежи.

Тверская область участвует в реализации национального проекта «Демография» через пять региональных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт – норма жизни».