Игорь Руденя в преддверии Дня России вручил государственные и региональные награды жителям Тверской области

11 июня, накануне Дня России, Губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил государственные награды жителям региона.

«День России – это праздник, который объединяет нас искренней любовью к великой Родине. Преданность Отчизне, бескорыстное служение своему народу отличают всех, кому сегодня будут вручены государственные и региональные награды. Своим трудом и талантом вы вносите важный вклад в развитие экономики, медицины, науки и образования, культуры и спорта, обеспечение безопасности нашего общего дома – России», - отметил Игорь Руденя.

Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени удостоен один из основателей школы самбо в Тверской области, известный тренер из Ржева Александр Образцов. За годы работы в спорте он подготовил двух Заслуженных мастеров спорта, 17 мастеров спорта международного класса по самбо и дзюдо, более 200 Мастеров спорта России, которые завоёвывают медали российских и мировых соревнований.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени награждён Борис Данилов, который на протяжении многих лет возглавлял лихославльский завод «Светотехника». Под его руководством на предприятии проведена модернизация производства, освоен выпуск новой продукции. С апреля 2019 года Борис Данилов является управляющим директором завода «Тверской экскаватор».

Почётное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено заведующему травматологическим отделением Вышневолоцкой ЦРБ Александру Долматову.

«Благодарю за высокую оценку нашего труда – это труд всего коллектива нашей родной больницы: от главного врача до рядового работника. Это большая ответственность. Уверен, что при поддержке Губернатора мы сохраним славные традиции нашего здравоохранения», - сказал Александр Долматов.

Звания «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» удостоена доярка колхоза «Россия» Зубцовского района Валентина Гаврилова. Звания «Заслуженный работник социальной защиты населения РФ» - сотрудница комплексного центра социального обслуживания населения Кашинского района Валентина Сорокина, «Заслуженный работник физической культуры РФ» — старший тренер спортшколы олимпийского резерва по видам гребли имени А. Серединой Геннадий Шишигин. Почётное звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации» присвоено начальнику смены котельного цеха ТЭЦ-4 Дмитрию Загорскому.

Почётная грамота Президента РФ вручена учителю математики Тверской школы-интерната №2 Светлане Чистяковой.

Благодарность Президента Российской Федерации объявлена начальнику переплетно-брошюровочного цеха издательско-полиграфического комплекса «Парето-Принт» Сергею Гребневу, а также учителю английского языка гимназии №7 Торжка Людмиле Лапичиной.

Высшая региональная награда – почётный знак «Крест святого Михаила Тверского» — вручена директору Тверской областной библиотеки имени Горького Светлане Мальдовой за большой вклад в образование и просвещение молодёжи, сохранение исторической памяти, литературного и научного наследия.

Нагрудным знаком «За заслуги в развитии Тверской области» награжден заместитель председателя правления Тверского регионального отделения «Союза писателей России» Олег Горлов.

Почётный знак Тверской области «Слава матери» Игорь Руденя вручил многодетным матерям: Татьяне Смирновой из Калязинского района, Марине Фёдоровой из Лихославльского района, тверитянке Тамаре Щербининой.

11 жителям Верхневолжья присвоены звания почётных работников Тверской области в отраслях здравоохранения, культуры и искусства, науки и образования, промышленности, экономики, социальной защиты.

Почётными грамотами Губернатора Тверской области отмечена трудовая деятельность лесничего Торопецкого района Бориса Бородина, главного государственного инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 2 Тверского таможенного поста Константина Корганова, старшего государственного инспектора по маломерным судам Калязинского отделения ГИМС Наталии Прокофьевой.

«Сегодня есть особая награда, говорить о которой непросто. Знаком Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» посмертно награждена юная жительница Вышнего Волочка Дарья Шерстнёва. Год назад она ценой собственной жизни спасла свою сестру, совершила подвиг высокой нравственной силы. Сегодня здесь находится мама Дарьи. Уважаемая Наталья Владимировна! Примите слова искренней благодарности за дочь. Вы воспитали достойного, настоящего человека», — сказал Игорь Руденя.

Губернатор Игорь Руденя подчеркнул: жителей Тверской области всегда отличала способность в трудную минуту протянуть руку помощи, по велению сердца совершать добрые поступки, трудиться во благо своего края и страны. Это достойный пример для молодёжи Тверской области.

В ходе торжественной церемонии глава региона вручил тверским школьникам, которым недавно исполнилось 14 лет, паспорта гражданина Российской Федерации.

«Пусть главный документ всегда напоминает вам о том, что быть гражданином великой России – это большая честь. Храните верность ценностям нашего народа, любите свою Родину, добивайтесь успехов. Именно в ваших руках – будущее Отечества. Сердечно поздравляю всех с наступающим праздником – Днём России!» - отметил Игорь Руденя.

Пресс-служба Правительства Тверской области