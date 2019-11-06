Елизавета Олескина об улучшении демографических показателей: «Есть только один действенный способ – повышать качество жизни»

Основатель и директор благотворительного фонда помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость», член Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере Елизавета Олескина приняла участие в заседании Правительства Тверской области, которое 11 июня провел губернатор Игорь Руденя. Комментируя итоги обсуждения реализации в Тверской области национального проекта «Демография», эксперт отметила значимость совместной работы региональной власти и общественных организаций по повышению качества жизни населения.

«Мы все говорим, что надо повышать рождаемость, снижать смертность. Есть только один действенный способ – повышать качество жизни», – считает Елизавета Олескина.

По ее мнению, одним из механизмов достижения этой цели может стать проект по созданию системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами, который разработан благотворительным фондом «Старость в радость» и стал частью национального проекта «Демография».

«Речь идет о глубокой перестройке всех механизмов, которые заложены в социальной защите, здравоохранении, культуре, спорте, образовании – во всех ведомствах, которые связаны с жизнью и потребностями человека. Это возможность значительно снизить смертность, значительно повысить продолжительность и качество жизни. Одна из сложностей проекта – межведомственный характер. Здесь действительно придется сплотить усилия ведомств, но результаты будут очень ощутимы», – считает Елизавета Олескина.

Реализация в Тверской области национального проекта «Демография» стала первым вопросом повестки заседания регионального Правительства, которое 11 июня провел губернатор Игорь Руденя.

«Для нашего региона формирование позитивных демографических тенденций является первостепенной задачей. Ключевое направление нашей работы – обеспечить рост рождаемости коренного населения региона через системную поддержку семей, в первую очередь многодетных и молодых, создание условий для рождения и воспитания детей, включая обеспечение местами в ясельных группах», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор подчеркнул: необходимо продолжить реализацию мер по финансовой и экономической поддержке семей, работу по сохранению духовно-нравственных ценностей, воспитанию молодежи.

Тверская область участвует в реализации национального проекта «Демография» через пять региональных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт – норма жизни».