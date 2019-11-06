Игорь Руденя: для Тверской области формирование позитивных демографических тенденций – первостепенная задача

Реализация в Тверской области национального проекта «Демография» стала первым вопросом повестки заседания регионального Правительства, которое 11 июня провел Губернатор Игорь Руденя.

«Для нашего региона формирование позитивных демографических тенденций является первостепенной задачей. Ключевое направление нашей работы – обеспечить рост рождаемости коренного населения региона через системную поддержку семей, в первую очередь многодетных и молодых, создание условий для рождения и воспитания детей, включая обеспечение местами в ясельных группах», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор подчеркнул: необходимо продолжить реализацию мер по финансовой и экономической поддержке семей, работу по сохранению духовно-нравственных ценностей, воспитанию молодежи.

Тверская область участвует в реализации национального проекта «Демография» через пять региональных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт – норма жизни».

Среди ключевых показателей национального проекта «Демография» – увеличение рождаемости.

В ряде муниципальных образований Верхневолжья в 2016-2018годах показатель рождаемости - выше среднего по области (от 13,9 до 10 на 1000 населения). Это Тверь, Калининский, Лесной, Молоковский, Лихославльский, Максатихинский, Торопецкий, Кесовогорский районы, Удомельский городской округ.

Показатель смертности ниже, чем в среднем по региону в этот период зафиксирован в Твери, Торжке, Ржеве, Удомельском городском округе, Старицком, Торжокском, Лихославльском и Зубцовском районах.

Для повышения рождаемости в Тверской области реализуется комплекс мер по поддержке беременных женщин, семей с детьми, молодых семей.

При рождении или усыновлении первого ребёнка для семей, чьи доходы не превышают полутора прожиточных минимумов на человека, предусмотрены ежемесячные выплаты, в 2019-м на эти цели заложено 511 млн рублей. При появлении третьего и последующих детей родители также могут рассчитывать на ежемесячную материальную поддержку, общий объем средств в текущем году – 917 млн рублей. Продолжены выплаты регионального материнского капитала, в этом году его получат не менее 1700 человек.

Молодым семьям региона при рождении или усыновлении первого ребёнка предоставляют выплаты на частичное погашение ипотеки. Также молодые пары могут рассчитывать на помощь в приобретении жилья. В 2019 году жилищные сертификаты предусмотрены 142 семьям из 30 муниципальных образований области.

Будущим мамам предоставляется выплата на обеспечение полноценным питанием, компенсация проезда из сельской местности в медицинские организации.

Значимая для многодетных родителей мера – освобождение с 1 января 2019 года от платы за вывоз твёрдых коммунальных отходов. Данной поддержкой смогут воспользоваться более 11 тысяч семей.

Внимание уделяется качеству жизни граждан преклонного возраста. В рамках проекта «Старшее поколение» предусмотрено усиление профилактического звена – проведение диспансеризации и иммунизации пожилых людей. Для доставки в поликлиники и больницы представителей старшего поколения, проживающих на селе, в 2019 году закупят 16 машин. Еще одно направление работы – развитие системы долговременного ухода, включающей социальную и медицинскую помощь.

Для доступности занятий физкультурой и спортом предусмотрено создание новых объектов и реновация действующих объектов в рамках проекта «Спорт – норма жизни». В этом году запланирована реконструкция футбольного поля на стадионе им. Вагжанова в Твери, строительство спортзала в Сонково. В 2019-м обустроят 19 плоскостных сооружений и 14 площадок для сдачи ГТО, приобретут оборудование и инвентарь для 10 спортивных школ.

Тверской регион участвует в 12 национальных проектах, по которым разработано 50 региональных проектов. Планируемый объём их финансирования в 2019 году составит 8,6 млрд рублей из федерального и областного бюджетов. Всего на реализацию национальных проектов на территории Верхневолжья в ближайшие три года направят почти 26 млрд рублей.

Контролировать реализацию национальных проектов на территории Верхневолжья будет проектный офис. Эта функция закреплена за Министерством экономического развития Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области