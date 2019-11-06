Игорь Руденя проинспектировал ход реставрационных работ на объектах культурного наследия Тверской области

10 июня Губернатор Игорь Руденя посетил объекты реставрации города Твери - здание бывшего реального училища и оранжерею Тверского путевого дворца, которые относятся к объектам культурного наследия.

По мнению главы региона, объекты, входящие в комплекс Путевого дворца, станут центром притяжения туристов. Их реставрации и восстановлению исторического вида должно быть уделено особое внимание.

Губернатор ознакомился с финальным этапом реставрационных и строительных работ на объектах и выполнением поручений, данных им в ходе инспекционной поездки в марте текущего года.

Здание бывшего реального училища расположено на улице Советской. В разные годы там находились юнкерская школа, единая трудовая школа, педагогический техникум, различные советские учреждения. С 1995 года в здании располагается Тверской краеведческий музей - головной в системе Тверского государственного объединенного музея.

В настоящее время на объекте завершается реставрация. На первом этаже здания будут размещены выставочный зал, визит и конгресс-зоны, стойки информации, на втором – экспозиционные площади.

Сейчас полностью закончены внутренние общестроительные работы, заменена кровля, установлен лифт для посещения здания маломобильными гражданами, смонтированы системы видеонаблюдения, пожарной сигнализации, энергоснабжения, выполнен ряд работ по благоустройству территории, в том числе обустроены дорожки из брусчатки и английского булыжника, посеян газон.

Игорь Руденя обратил внимание подрядчика на обустройство внутридворовой территории малых архитектурных форм в едином стиле.

Также Губернатор посетил оранжерею Путевого дворца. В данный момент отремонтирован фасад здания, проведены реставрационные работы в центральном и выставочном помещениях оранжереи, завершены работы по устройству наружных сетей водоотведения. Сейчас подрядчик приступил к благоустройству и озеленению прилегающей территории.

Комплекс Тверского императорского дворца является образцом парадной архитектуры XVIII-XIX веков. К нему относятся главный корпус, флигель, каретный сарай, конюшня, гауптвахта, Дворцовый сад, оранжерея, здание бывшего реального училища.

В 2012 году началась реставрация объекта по проекту Министерства культуры РФ и Международного банка реконструкции и развития «Сохранение и использование культурного наследия в России». Из федерального бюджета на эти цели было направлено более 3 млрд рублей. Тверской императорский дворец был официально открыт после реставрации в ноябре 2017 года.

Тогда же по инициативе Губернатора Игоря Рудени в Тверской области стартовал проект «Нас пригласили во дворец». Основная цель проекта – приобщение школьников к истории и культуре России и тверского края, духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения.

Всего с начала реализации проекта его участниками стали свыше 39 тысяч школьников из всех муниципальных образований региона. Начиная с 2018-го, бесплатные экскурсии проводятся только для восьмиклассников. В прошлом году во дворце побывали более 11900 учеников восьмых классов. В 2019 году Тверской императорской дворец бесплатно посетят более 12 тысяч школьников Верхневолжья.

Пресс-служба Правительства Тверской области