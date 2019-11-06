В Тверской области запущена новая линия завода SKF

11 июня на тверском заводе SKF была запущена первая в мире линия индукционной закалки буксовых узлов SKF CTBU для железнодорожного транспорта. Инвестиции в проект составили более 4 млн евро.

Для Правительства Тверской области привлечение инвестиций в промышленность является одним из приоритетов.

«Тверская область предлагает инвесторам широкие возможности для реализации и развития бизнес-проектов. В первую очередь, это уникальное географическое положение. Непосредственная доступность двух крупнейших рынков сбыта России дополняется наличием в регионе развитой автодорожной и железнодорожной сети. Сегодня наш регион предлагает инвесторам площадки с особыми условиями ведения бизнеса», - считает Губернатор Игорь Руденя.

На предприятии внедрены самые современные технологии производства, энергосбережения, экологической безопасности. Новая линия индукционной закалки для колец имеет полностью автоматическое управление производством со 100% отслеживанием параметров каждой детали, используются технологии, позволяющие значительно сократить выбросы СО2. Это является важным аспектом в последовательной работе SKF по снижению негативного воздействия производства на окружающую среду.

SKF — крупнейший поставщик технических решений в области подшипников качения, систем смазывания, уплотнений и сервиса. Компания работает в 130 странах мира и поставляет продукцию для железнодорожного транспорта на протяжении более 100 лет.

Компания - один из первых иностранных инвесторов в Тверской области. С 2008 года SKF вкладывает собственные средства в завод по производству буксовых подшипников, расположенный в индустриальном парке «Боровлево-2», для инновационного железнодорожного подвижного состава – грузовых вагонов, локомотивов, скоростных поездов. Мощность первой очереди завода - до 150 тыс. буксовых узлов в год. Продукция предприятия занимает половину российского рынка в своём сегменте. В 2018 году объем произведенной продукции составил в денежном эквиваленте 1, 9 млрд руб.

Производственный корпус ООО «СКФ Тверь» общей площадью 9 000 кв.м. - первое в России здание, сертифицированное по стандарту «зеленого строительства» LEED. Приобретенный SKF земельный участок в Тверской области позволяет в три раза увеличить производственные площади предприятия. Общий объем вложенных инвестиций с 2010 по 2019 годы - 2,8 млрд рублей, налоговые поступления от ООО «СКФ Тверь» в консолидированный бюджет Тверской области в период с 2016 по 2019 год - 80,9 млн рублей.

Всего в результате реализации инвестиционных проектов на территории индустриального парка «Боровлёво» в Калининском районе вложено около 9 млрд рублей, создано более 4,6 тыс. рабочих мест. Ежегодные налоговые отчисления в консолидированный бюджет Тверской области составляют свыше 182 млн рублей. В настоящее время работают площадки «Боровлёво-1» и «Боровлёво-2», якорными инвесторами являются компании Ozon.ru, Paulig, «Парето-Принт» и другие.

Создаётся индустриальный парк «Боровлёво-3». По результатам предварительных договоренностей с инвесторами объем вложений в «Боровлёво-3» прогнозируется в объеме свыше 4,7 млрд рублей. Для развития парка выделяется около 30 участков общей площадью 78 га, которые находятся в областной собственности. Предусмотрены площадки как для небольших, так и для более крупных производств. Инвестиционный парк сможет принять до 15-20 резидентов. Новые предприятия позволят открыть более 600 рабочих мест.

Предполагается, что «Боровлёво-3» наряду с проектируемым парком «Эммаусс» станут государственными индустриальными парками Тверской области. На их создание планируется получить около 1,5 млрд рублей из федерального бюджета. В «Эммауссе» предполагается размещение высокотехнологичных инновационных производств 8-10 резидентов.

Пресс-служба Правительства Тверской области