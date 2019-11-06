В первые дни международной экспедиции «Ржев. Калининский фронт» в Тверской области поисковики подняли останки 86 красноармейцев

Останки 86 красноармейцев подняли участники военно-исторической поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт» в первые дни работы. Экспедиция стартовала в Ржевском районе 8 июня. Событие объединило более 400 человек из России, Казахстана и Беларуси.

Находки сделаны в районе деревень Зеленкино, Полунино, Есемово, Воробьево. Достоверно известно имя одного из найденных бойцов: старший сержант Ибрагим Сейфетдинович Мериазимов, 1915 года рождения, Москва. Также поднят медальон, который будет открыт с помощью спецсредств: тогда станет известно, возможно ли его прочитать. Обнаружено также оружие, обувь, ручные гранаты. Поисковые работы продолжаются.

Организаторы экспедиции «Ржев. Калининский фронт» – Правительство Тверской области, Российское военно-историческое общество (РВИО). Вахта Памяти проходит при поддержке Минобороны и Минкультуры России.

«Уже в четвертый раз поисковики собираются на территории, где в 1942 – 1943 годах разворачивалась одна из самых кровавых битв в истории, унесшая жизни более миллиона красноармейцев. «Поднятые поисковиками останки наших воинов, каждая установленная личность из числа погибших – это важнейший вклад в сохранение нашей исторической памяти, за которым стоит кропотливый труд и серьезная исследовательская работа», – отмечено в приветствии участникам экспедиции от имени Губернатора Тверской области Игоря Рудени.

Экспедиция «Ржев. Калининский фронт» продлится до 21 июня. В программе предусмотрен лекционный курс о поисковом движении, способах и методиках поиска, о работе по увековечению памяти о павших защитниках Отечества.

Всего за три года работы экспедиции в Тверской области в ней приняли участие 1740 поисковиков из разных регионов страны и ближнего зарубежья. Подняты останки 1096 павших красноармейцев. Установлены имена 82 защитников Отечества. Лагерь «Ржев. Калининский фронт» стал образцово-показательным для всех региональных Вахт Памяти, проводимых на территории России.

С 2019 года постоянный лагерь экспедиции работает вблизи будущего мемориала Советскому солдату, который создается в Ржевском районе. На монументе увековечат имена 62 тысяч солдат, павших в боях под Ржевом и похороненных на территории района. Мемориал планируется открыть к 9 мая 2020 года, 75-й годовщине Великой Победы. Это будет единственный масштабный памятник советскому солдату на территории современной России.

Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области. Идею создания Ржевского мемориала Советскому солдату поддержал Президент России Владимир Путин.

В музее у мемориала Ржевскому солдату предполагается сделать павильоны для медиа-проектов для демонстрации фотографий, кадров военной хроники, связанных с операцией «Марс», Ржевской битвой, событиями на Калининском фронте. Об этом сообщил Губернатор Игорь Руденя по итогам экскурсии о Ржевской битве, которую глава региона провел 18 мая в московском Музее Победы.

В настоящее время в мастерской скульптора Андрея Коробцова создается 25-метровой скульптуры советского солдата для Ржевского мемориала.

В Ржевском районе ведется благоустройство прилегающей территории. В районе монумента будет обустроена автомобильная развязка со светофорами, парковка, до 4 полос будет расширена дорога от трассы М-9 в направлении деревни Хорошево.

В Ржеве в рамках подготовки к открытию мемориала запланировано масштабное благоустройство – ремонта дорог, придомовых территорий, зон отдыха. В городе отреставрируют Обелиск советским воинам и прилегающую к нему парковую зону.

На установку Ржевского мемориала собрано на сегодняшний день свыше 264 млн рублей пожертвований. Внести свой вклад в его создание может любой желающий. Сбор средств ведётся на сайте поддержки патриотических проектов РВИО https://dar.histrf.ru

Пресс-служба Правительства Тверской области