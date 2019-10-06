Тверской драмтеатр в рамках Всероссийского театрального марафона представит три комедии на сцене Ярославского ТЮЗа

19 июня Тверская область присоединится к Всероссийскому театральному марафону, старт которому дан в январе 2019 года во Владивостоке. На сцене Тверского академического театра драмы Смоленский государственный драматический театр имени А. С. Грибоедова покажет три спектакля. Затем запланированы гастроли областного театра драмы в Ярославской области.

2019 год Указом Президента Владимира Путина объявлен в Российской Федерации Годом театра. В числе основных задач – популяризация лучших отечественных театральных традиций и повышение доступности театров для граждан.

На тверской земле театральное искусство развивается уже более 265 лет.

«Верхневолжье обладает богатой историей развития театрального искусства, которую сегодня с успехом преумножают коллективы профессиональных и любительских театров. Яркие работы талантливых режиссеров и актеров на тверской земле получили высокое общественное признание и искреннюю любовь зрителей, выполняют значимую роль в формировании нравственных ценностей, воспитании подрастающего поколения», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Всероссийский театральный марафон проходит в виде театральной эстафеты: региональные театры отправляются с гастролями и передают специальный символ Года театра следующему театру-участнику. Проект охватил уже 40 театров в Дальневосточном, Сибирском, Уральском и Приволжском федеральных округах. Одним из участников этого события стала Тверская область.

С 19 по 21 июня в Тверском академическом театре драмы один из старейших в России региональных театров – Смоленский государственный драматический театр имени А. С. Грибоедова – представит комедию по пьесе Лопе де Вега «Хитроумная влюблённая», комедию по произведению Е.В. Гришковца «Весы», историю по мотивам пьесы Сомерсета Моэма «Верная жена».

23 июня Тверской академический театр драмы передаст статуэтку-символ марафона в Ярославскую область. С 23 по 25 июня тверские актёры покажут на сцене Ярославского театра юного зрителя музыкальную комедию «12 стульев», комедию Франсиса Вебера «Ужин дураков» и «Дачную лихорадку» Карло Гольдони.

Всего во Всероссийском театральном марафоне принимают участие 85 регионов страны. Завершится акция в конце года в самой западной точке страны – Калининграде.

В Тверской области уделяется внимание развитию материально-технической базы театров. За последние несколько лет в рамках проекта «Сохранение и использование культурного наследия в России» во всех государственных театрах региона заменено звуковое, световое и технологическое оборудование, для всех учреждений приобретены автобусы.

В 2019 году на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение Театров юного зрителя и кукол из федерального и регионального бюджетов предусмотрено направить около 16 млн рублей, театров малых городов - Вышневолоцкого драматического театра и Кимрского театра драмы и комедии - 11,5 млн рублей.

Профессиональные театры Тверской области в этом году представят 32 новых спектакля. В регионе реализуются проекты «Театр в глубинку» и «Доступный театр», который позволяет приобрести билеты все репертуарные спектакли по сниженной цене.

В регионе работают 500 любительских театров. В течение года они также покажут новые спектакли. В ноябре 2019 года запланирован межрегиональный театральный фестиваль «Тверской ангажемент», в котором примут участие лучшие любительские коллективы России.