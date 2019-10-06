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Более 1550 самоходных машин проверено в Тверской области в рамках операции «Частник»
posted by Максим Малахов
on пн, 06/10/2019 - 19:11
В Тверской области завершилась профилактическая операция «Частник». Мероприятие проведено в соответствии с поручением Губернатора Тверской области Игоря Рудени по усилению надзорных мероприятий, направленных на выявление и пресечение эксплуатации незарегистрированных самоходных машин и других видов техники частными владельцами.
В рамках операции проверено 1556 самоходных машин и прицепов в 585 населенных пунктах Тверской области. В итоге выявлено 176 нарушений правил государственной регистрации транспортных средств. Инспекторами Гостехнадзора возбуждено 181 дело об административных правонарушениях, выдано 97 предписаний об устранении нарушений законодательства в сфере эксплуатации самоходных машин и других видов техники.
По результатам надзорных мероприятий в инспекции Гостехнадзора региона было зарегистрировано 319 единиц техники, представлено на технический осмотр 2266 машин и прицепов, что позволило повысить в населенных пунктах региона безопасность эксплуатации данного вида техники.