Тверская компания-производитель деревоперерабатывающего оборудования представила свою продукцию на международной выставке в Германии

Тверская область продолжает работу по продвижению местных товаропроизводителей на зарубежных рынках. Компания «Торговый дом котельного оборудования» в составе объединённого стенда Российского экспортного центра приняла участие в крупнейшей в мире специализированной выставке оборудования и технологий для лесной и деревообрабатывающей промышленности LIGNA-2019 в Германии. Ежегодно выставку посещают порядка 90 тысяч человек, среди экспонентов - более 1500 компаний.

Компания «Торговый дом котельного оборудования» с 2004 года производит оборудование для утилизации и переработки древесных и сельскохозяйственных отходов под ключ. Среди успешно реализованных проектов – оснащение завода по производству целлюлозы в Красноярском крае, комплекс по гранулированию для завода в Хабаровском крае, изготовление оборудования для торжокского завода «Талион Терра» и весьегонского ООО «Лагуна». Кроме того, производитель выполнял заказы зарубежных партнёров в Беларуси и Прибалтике.

На территории Верхневолжья сформирован комплекс поддержки тверских товаропроизводителей-экспортёров. Центр поддержки экспорта Тверской области организует участие в бизнес-миссиях и международных зарубежных выставках, консультационную поддержку и обучение.

Участие в специализированной выставке – еще один шаг в укреплении сотрудничества Тверской области с ФРГ. В мае этого года делегация региона под руководством Губернатора Игоря Рудени посетила с бизнес-миссией Германию. Был достигнут ряд договорённостей по развитию проектов в сфере медицинской промышленности, производства металлических конструкций, созданию в регионе литейного производства.

«Формируется серьёзный тренд по комплексному развитию взаимовыгодных экономических связей между тверским регионом и предпринимателями ФРГ. Прирост по динамике торгового сотрудничества за 2019 год составил более 28 млн евро. Это хороший потенциал. Надеемся, что в ближайшие 5-7 лет он будет в разы увеличен», – отметил Игорь Руденя.

В Торговом представительстве Российской Федерации в Берлине прошла презентация инвестиционного, промышленного, туристского потенциала Верхневолжья, лесного, деревообрабатывающего и агропромышленного комплексов. В ней приняли участие более 20 предприятий тверского региона, свыше 60 немецких компаний.

6-8 июня делегация Тверской области во главе с Игорем Руденей приняла участие в Петербургском международном экономическом форум - 2019. Общий объём предполагаемых инвестиций, привлечённых в регион по итогам ПМЭФ, составит около 55 млрд рублей.

Стенд Тверской области посетили заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец, заместитель председателя Правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко, Министр экономического развития России Максим Орешкин.

На стенде был представлен межрегиональный туристический маршрут «Государева дорога». Подписание соглашения между Федеральным агентством по туризму и Правительствами Тверской, Московской, Ленинградской, Новгородской областей о сотрудничестве по развитию этого проекта стало для Верхневолжья центральным событием форума.

На ПМЭФ-2019 были подписаны соглашения с Государственными корпорациями «Роскосмос», «Ростех», «ВЭБ.РФ» и ООО «1С». Кроме того, заключены соглашения с ПАО «ВымпелКом» и АО «Пикалёвская сода». Также Губернатор Игорь Руденя провёл встречи с председателем правления группы компаний «Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем имени Сергея Березина» («ЛДЦ МИБС») Аркадием Столпнером, председателем наблюдательного совета Группы компаний SFT Group Анатолием Штейнбергом.

Глава региона принял участие в пленарном заседании, где выступил Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Пресс-служба Правительства Тверской области