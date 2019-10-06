Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций информирует участников алкогольного рынка.

С 01.07.2019 вступает в силу Приказ Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (далее - Росалкогольрегулирование) от 04.04.2019 № 78, в соответствии с которым участникам алкогольного рынка необходимо к 01.07.2019 привести в соответствие адреса своих обособленных объектов, на которых осуществляется розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания с форматом представления сведений в электронном виде, который представлен в виде приложения к Приказу Росалкогольрегулирования от 04.04.2019 № 78.