Жителей и гостей Тверской области призывают соблюдать правила пожарной безопасности

В Тверской области за прошедшую неделю было выявлено 3 пожара на территории Бологовского и Краснохолмского районов. Причиной возгораний стало нарушение правил противопожарного режима в лесах.

В проведении профилактических и противопожарных мероприятий на территории Верхневолжья в 2019 году задействованы более 7800 сотрудников и свыше 2100 единиц техники МЧС, МВД, профильных Министерств региона, дорожных служб, сельхозпредприятий, лесопользователей. Кроме того, в регионе действует 137 добровольных пожарных команд общей численностью более 5600 человек.

Мониторинг обстановки в лесах и на торфяных месторождениях ведётся при помощи наземного и авиационного патрулирования, беспилотных летательных аппаратов, спутниковых систем, видеокамер на вышках сотовой связи.

Совместно с компанией «Роскосмос» начата работа по организации системы космического мониторинга природных ресурсов на всей территории Тверской области, в том числе для выявления природных пожаров. Соглашение о сотрудничестве в этой сфере подписали Губернатор Игорь Руденя и генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин 7 июня в рамках Петербургского международного экономического форума-2019.

«Для нас очень почётно и ответственно стать пилотным регионом, где будет реализовываться этот проект. Тверская область получит большой экономический эффект в части повышения эффективности использования и сохранения лесных ресурсов, рационального использования полезных ископаемых. Очень важна помощь Роскосмоса в усилении работы по борьбе с пожарами, выявлению и ликвидации несанкционированных свалок. Надеемся, что опыт реализации проекта на территории Верхневолжья даст возможность развивать эти направления в других регионах», — отметил Игорь Руденя.

Жителей и гостей региона призывают соблюдать правила безопасности во время отдыха на природе. В частности, разводить костры разрешено только на специально оборудованных для этого площадках. Перед уходом необходимо тщательно залить костёр водой или засыпать песком (землёй), не оставляя тлеющих углей.

Запрещены палы сухой растительности, а также разведение костров на полях. За нарушение этих требований Административным кодексом РФ предусмотрены штрафы для граждан до 5 тыс. рублей, для должностных лиц – до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — до 400 тыс. рублей. В случае если пожар повлёк уничтожение чужого имущества, возможно наступление уголовной ответственности.

В случае возникновения пожара нужно незамедлительно сообщить об этом по телефону 112.

Пресс-служба Правительства Тверской области