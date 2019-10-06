Инициатива Игоря Рудени о создании кластера предприятий текстильной и легкой промышленности отмечена в рейтинге «Губернаторская повестка»

Игорь Руденя вошел в рейтинг «Губернаторская повестка» по итогам прошедшей недели с инициативой создания в Тверской области регионального кластера предприятий текстильной и легкой промышленности, а также отраслевых технопарков. Об этом сообщается на сайте фонда развития общественных связей «Петербургская политика».

По мнению губернатора, создание на территории Верхневолжья регионального кластера предприятий текстильной и лёгкой промышленности, а также отраслевых технопарков позволит в рамках совместных проектов загрузить производственные мощности, создать дополнительные рабочие места. Соответствующее заявление Игорь Руденя сделал 5 июня на встрече с представителями отрасли

«Тверская область исторически была регионом, где на высоком уровне развита лёгкая промышленность. Сегодня эта отрасль играет достаточно значимую роль в экономике региона, действуют свыше 300 предприятий, где работают почти 10 тысяч человек. В прошлом году предприятия текстильной и кожевенной промышленности увеличили выпуск продукции на 2,6% и 1,4% соответственно. Главная задача — повысить конкурентоспособность продукции», – отметил Игорь Руденя.

Участниками встречи с губернатором стали руководители предприятий «Торжокская обувная фабрика», «Вышневолоцкий хлопчатобумажный комбинат», «Парижская коммуна», «Калязинская швейная фабрика», «Верхневолжский кожевенный завод», «Аэлита», «Мустанг-2» и других. Обсуждались вопросы развития предприятий, в частности, обеспечения квалифицированными кадрами. Игорь Руденя поручил Министерству образования региона активизировать набор специалистов среднего звена в новом учебном году и профориентационную работу с молодёжью. Также глава региона поставил задачу проработать вопрос об увеличении приёма в вузы Тверской области по приоритетным для лёгкой промышленности направлениям.

В рамках модернизации системы профобразования, которая стартовала в регионе в 2019 году, создано 10 производственно-образовательных кластеров, в том числе лёгкой промышленности. В состав кластера вошли Тверской промышленно-экономический колледж, Торжокский педагогический колледж, предприятия «Тверская швейная фабрика», «Мустанг-2», «Торжокские золотошвеи», «Интерстиль», «Морозовские традиции». В соответствии с заявками предприятий вдвое увеличен набор на специальность «швея».

Рейтинг «Губернаторская повестка» выпускается еженедельно фондом развития общественных связей «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс». В исследовании отмечаются наиболее значимые заявления, решения, инициативы глав субъектов РФ.