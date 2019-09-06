Тверское отделение Союза театральных деятелей РФ получило господдержку на проведение Фестиваля театров малых городов России

Тверское отделение Союза театральных деятелей Российской Федерации получило субсидию в 2,9 млн рублей от Министерства культуры РФ на организацию Фестиваля театров малых городов «Надежды России». Проект вошел в число победителей конкурса среди некоммерческих организаций в рамках национального проекта «Культура».

2019 год Указом Президента Владимира Путина объявлен в Российской Федерации Годом театра. В числе основных задач – популяризация лучших отечественных театральных традиций и повышение доступности театров для граждан.

На тверской земле театральное искусство развивается уже более 265 лет.

«Верхневолжье обладает богатой историей развития театрального искусства, которую сегодня с успехом преумножают коллективы профессиональных и любительских театров. Яркие работы талантливых режиссеров и актеров на тверской земле получили высокое общественное признание и искреннюю любовь зрителей, выполняют значимую роль в формировании нравственных ценностей, воспитании подрастающего поколения», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Фестиваль театров малых городов России направлен на поддержку и развития провинциальных театров, повышение профессионального мастерства и создания среды творческого общения, укрепление связей между театрами для проведения обменных гастролей.

Проект запланирован с 5 по 13 октября 2019 года на площадке Вышневолоцкого областного драматического театра.

В Тверской области уделяется внимание развитию материально-технической базы театров. За последние несколько лет в рамках проекта «Сохранение и использование культурного наследия в России» во всех государственных театрах региона заменено звуковое, световое и технологическое оборудование, для всех учреждений приобретены автобусы.

В 2019 году на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение Театров юного зрителя и кукол из федерального и регионального бюджетов предусмотрено направить около 16 млн рублей, театров малых городов - Вышневолоцкого драматического театра и Кимрского театра драмы и комедии - 11,5 млн рублей.

Профессиональные театры Тверской области в этом году представят 32 новых спектакля. В регионе будут реализованы проекты «Театр в глубинку» и «Доступный театр», который позволит по максимально сниженной цене посмотреть все репертуарные спектакли.

В регионе работают 500 любительских театров. В течение года они также покажут новые спектакли. В ноябре 2019 года запланирован межрегиональный театральный фестиваль «Тверской ангажемент», в котором примут участие лучшие любительские коллективы России.

Пресс-служба Правительства Тверской области