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Пять школьников Тверской области смогут посетить Всероссийский детский центр «Океан»
posted by Максим Малахов
on вс, 06/09/2019 - 11:12
Учащиеся общеобразовательных учреждений Тверской области могут принять участие во Всероссийском фестивале Российского движения школьников «В центре событий». Стартовал конкурсный отбор, по результатам которого фестиваль посетят 5 школьников Верхневолжья.
«Молодежь – это огромный созидательный потенциал нашего региона, его стратегический интеллектуальный, творческий и трудовой ресурс. В скором времени новому поколению предстоит определять вектор развития Тверской области и России в целом. От активности молодежи, энергии и целеустремленности зависит будущее родного края», – считает Губернатор Игорь Руденя.
Для участия в конкурсе необходимо снять ролик или выполнить презентацию по теме «Горжусь местом, в котором живу!», затем отправить свою работу на почту регионального координатора проекта radchuk.nikita@yandex.ru c пометкой «Конкурс Океан». Результаты станут известны 21 июня.
Фестиваль пройдет с 30 сентября по 20 октября 2019 года во Всероссийском детском центре «Океан», который расположен на берегу Японского моря в бухте Емар в 35 км от Владивостока. Один из крупнейших детских центров России ежегодно принимает около 20 тысяч детей в возрасте от 6 до 18 лет.