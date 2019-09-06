Пять школьников Тверской области смогут посетить Всероссийский детский центр «Океан»

Учащиеся общеобразовательных учреждений Тверской области могут принять участие во Всероссийском фестивале Российского движения школьников «В центре событий». Стартовал конкурсный отбор, по результатам которого фестиваль посетят 5 школьников Верхневолжья.

«Молодежь – это огромный созидательный потенциал нашего региона, его стратегический интеллектуальный, творческий и трудовой ресурс. В скором времени новому поколению предстоит определять вектор развития Тверской области и России в целом. От активности молодежи, энергии и целеустремленности зависит будущее родного края», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Для участия в конкурсе необходимо снять ролик или выполнить презентацию по теме «Горжусь местом, в котором живу!», затем отправить свою работу на почту регионального координатора проекта radchuk.nikita@yandex.ru c пометкой «Конкурс Океан». Результаты станут известны 21 июня

Положение и подробная информация о конкурсе размещена на сайте https://okean.org и в группе https://vk.com/acc_ocean

Пресс-служба Правительства Тверской области