Молодые семьи Тверской области приглашают на ежегодный фестиваль «Мама, папа, я!»

Молодых родителей Верхневолжья приглашают на ежегодный фестиваль молодых семей Центрального федерального округа «Мама, папа, я!», посвященный Дню семьи, любви и верности. Мероприятие пройдет с 5 по 7 июля в Рязанской области.

Чтобы подать заявку на участие в фестивале, необходимо зарегистрироваться на сайте «АИС Молодежь России», перейти по ссылке

Поддержка молодых семей – одно из основных направлений «демографического пакета», предложенного к реализации Президентом России Владимиром Путиным.

С 1 января 2018 года по инициативе главы государства введены ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребёнка для семей, чьи доходы не превышают полутора прожиточных минимумов на человека. В 2019-м Тверской области из федерального бюджета на эти цели предусмотрено свыше 511 млн рублей.

«Поддержка семей, сохранение традиционных семейных ценностей – важный вклад в решение задач демографической политики, – считает Губернатор Игорь Руденя. – В Тверской области постоянно совершенствуются меры поддержки многодетных родителей и семей с детьми».

Это направление стало одной из тем отчета Губернатора Игоря Рудени об итогах работы областного Правительства в 2018 году, а также программы «Разговор с Губернатором» 30 мая.

С 2019 года молодым семьям региона, в которых один из супругов моложе 25 лет, при рождении или усыновлении первого ребёнка предоставляют выплаты на частичное погашение ипотеки. На реализацию новой меры в этом году заложено 10 млн рублей. Размер выплаты составляет 200 тыс. рублей.

Также молодые семьи могут рассчитывать на помощь в приобретении жилья. В 2019 году жилищные сертификаты предусмотрены 142 семьям из 30 муниципальных образований области.

В этом году принято решение об освобождении с 1 января 2019 года многодетных семей от платы за вывоз твёрдых коммунальных отходов. Данной поддержкой смогут воспользоваться более 11 тысяч семей, где воспитываются свыше 37 тысяч детей.

Ведется работа по повышению доступности и качества образования. В 2018 году велось проектирование 6 детских садов для 5 муниципальных образований. Строительные работы планируется завершить в текущем году, будет введено 810 мест. Также в 2019-2021-м годах запланировано строительство еще 7 детских садов на более чем 900 мест.

В 2018-м введена в эксплуатацию школа на 150 мест в деревне Степурино Старицкого района. Завершается строительство школы-детского сада на 560 ученических и 80 детских мест в микрорайоне «Юность» в Твери. В микрорайоне «Брусилово» возводится школа на 1224 места, запланировано строительство такой же школы в «Радужном». В Центральном районе Твери также предполагается построить школу на 1500 мест, в Торжке – на 1100 мест.

Кроме того, в регионе создан детский технопарк «Кванториум» – современная образовательная площадка, где новое поколение осваивает самые современные технологии.

Пресс-служба Правительства Тверской области