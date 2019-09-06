Жителей и гостей Тверской области приглашают на выставку, посвящённую 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина

В мемориально-художественном музее Владимира Серова в Эммаусcе открыта выставка, посвящённая 220-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, которое отмечалось 6 июня.

Судьба Александра Сергеевича Пушкина тесно связана с тверской землей. Путешествуя между Петербургом и Москвой, он часто посещал Тверь, Торжок, Старицу, Берново. В Тверской губернии Александром Сергеевичем Пушкиным написано множество строк, ставших известными всему миру.

«Наш долг – хранить богатое духовное наследие и великую русскую культуру, которые объединяют народ, вызывают чувство гордости за нашу любимую Родину», - считает Губернатор Игорь Руденя.

На выставке «Вдохновлённые Пушкиным…» экспонируются произведения художников и скульпторов, в которых отражены жизнь и творчество великого русского поэта. Представлены гравюрный портрет А.С. Пушкина, картины «Пушкин на прогулке», «Пушкин в дороге», различные скульптуры, графические иллюстрации к поэме «Медный всадник», трагедии «Борис Годунов», произведению «Пиковая дама», роману «Евгений Онегин», памятные медали с изображением поэта, открытки с иллюстрациями и многое другое.

Традиционно к Пушкинскому празднику в тверском регионе приурочены различные культурно-образовательные мероприятия.

2 июня, в преддверии дня рождения поэта, в Берново Старицкого района прошёл областной Пушкинский праздник поэзии.

По мнению главы региона, это событие служит укреплению туристского потенциала Старицкого района и всей Тверской области, способствует сохранению преемственности поколений ценителей российской поэзии.

Александр Сергеевич Пушкин посещал усадьбу Вульфов в селе Берново несколько раз. Здесь были написаны его знаменитые «Цветок», «Анчар», «Роман в письмах», «Зимнее утро», отдельные фрагменты «Евгения Онегина».

Пушкинский праздник поэзии проводится в Тверской области с 1970 года. Ежегодно он объединяет сотни любителей поэзии, молодежь, творческие коллективы, ремесленников, почетных гостей.

Пресс-служба Правительства Тверской области