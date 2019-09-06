Игорь Руденя вошел в число наиболее упоминаемых в СМИ спикеров Петербургского международного экономического форума

Губернатор Игорь Руденя вошел в рейтинг наиболее упоминаемых в СМИ персон, принявших участие в деловой программе Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные системы комплексного анализа новостей СКАН, созданной информационным агентством.

«За два дня Форума (с 6 июня по 16:30 7 июня) в СМИ вышло более 62 тысяч сообщений, посвященных мероприятиям, проходившим в рамках ПМЭФ», – отмечает «Интерфакс». При этом губернатор Игорь Руденя упоминается в 850 сообщениях.

7 июня – второй день деловой программы Тверской области на Петербургском международном экономическом форуме. Сегодня на площадке ПМЭФ-2019 подписаны соглашения о сотрудничестве с Государственными корпорациями «Роскосмос», «Ростех», «ВЭБ.РФ», а также ООО «1С». Состоялась встреча с председателем правления группы компаний «Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем имени Сергея Березина» («ЛДЦ МИБС») Аркадием Столпнером. Обсуждались вопросы создания в Твери Центра ядерной медицины.

На встрече губернатора Игоря Рудени и председателя наблюдательного совета Группы компаний SFT Group Анатолия Штейнберга говорилось о реализации масштабного инвестиционного проекта по расширению производственных мощностей АО «Каменская бумажно-картонная фабрика» в Кувшиново.

С компанией «Аксенчер» обсуждалась совместная работа по развитию IT-образования. Достигнута договорённость о проведении в Твери в 2019 году глобального IT-форума, в рамках которого пройдут конференции и семинары для профессионалов отрасли и начинающих специалистов.

Игорь Руденя также принял участие в пленарном заседании ПМЭФ-2019, на котором выступил Президент России Владимир Путин.

Главная тема ПМЭФ-2019 - «Формируя повестку устойчивого развития». По словам Владимира Путина, сегодня Россия приступила к реализации стратегических долгосрочных программ, многие из которых, как отметил президент, носят глобальный характер.

Тверской регион участвует в 12 национальных проектах, по которым разработано 50 региональных проектов. Планируемый объём их финансирования в 2019 году составит 8,6 млрд рублей из федерального и областного бюджетов.

«Беспрецедентный масштаб национальных проектов, которые стартовали по инициативе Президента, открывает перед нашим регионом возможность выйти на более высокий уровень экономики, социальной сферы, транспортной и коммунальной инфраструктуры», – считает губернатор Игорь Руденя.

6 июня на ПМЭФ-2019 Тверская область провела переговоры по проектам, которые предполагают порядка 40 млрд рублей инвестиций в течение 10 лет. Стенд региона посетили почётные гости форума: заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец, заместитель председателя Правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко, министр экономического развития России Максим Орешкин.

На стенде региона был представлен межрегиональный туристический маршрут «Государева дорога». Подписание соглашения между Федеральным агентством по туризму и Правительствами Тверской, Московской, Ленинградской, Новгородской областей о сотрудничестве по развитию этого проекта стало для Верхневолжья центральным событием первого дня форума.

Также Правительство Тверской области и ПАО «ВымпелКом» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровой экономики. Подписанное соглашение с АО «Пикалёвская сода» предполагает развитие стекольного производства на территории региона.