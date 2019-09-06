На гастрономическом фестивале в Торжке выбрали лучшие пожарские котлеты

8 июня в Тверской области проходит гастрономический фестиваль «У Пожарского в Торжке...» – праздник русской кухни и гостеприимства. Среди приглашенных гостей – Павел и Ольга Сюткины, авторы книги «Непридуманная история русской кухни», признанные эксперты национальной кулинарии.

Фестиваль «У Пожарского в Торжке…» ежегодно привлекает жителей Тверской области и гостей из других регионов, становится одним из главных оpen air лета. Развитие событийного туризма обозначено в числе приоритетных задач в индустрии гостеприимства Верхневолжья.

«Продвижение Тверской области и привлечение туристов – важные направления экономического развития региона. Наша основная цель – обеспечить проведение интересных событий, которые могли бы повысить статус Верхневолжья как туристической территории», – считает Губернатор Игорь Руденя.

На фестивале создано пространство для гастрономических и культурных экспериментов. Организованы мастер-классы от Павла и Ольги Сюткиных, Максима Рыбакова и других шефов. На площадках представлен новый русский стритфуд, гриль, местные продукты. Участников праздника приглашают продегустировать пожарские котлеты и другие блюда.

Ежегодно профессиональное жюри выбирает на празднике лучшую пожарскую котлету. В этом году победителями и призерами в разных номинациях стали местные рестораны и кафе «Бирхоф», «Комильфо», «Староямская», «Юрвес», «Оникс».

Кроме того, на фестивале «У Пожарского в Торжке...» в течение дня каждый желающий может поучаствовать в ремесленных мастер-классах по гончарному делу, созданию тряпичной куклы, набойки, ткачеству поясов, росписи и вышивке, познакомиться с традициями русской ярмарки XIX века.

Открыты этнографические лавки с работами местных мастеров, народный уличный театр, действуют музыкальные площадки и многое другое.

Торжокский район – часть межрегионального туристического маршрута «Государева дорога». 6 июня на Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение между Федеральным агентством по туризму и Правительствами Московской, Ленинградской, Новгородской, Тверской областей о сотрудничестве по развитию этого проекта. Почётным гостем церемонии подписания документа стала заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец.

По мнению Игоря Рудени, реализация проекта позволит сформировать единое культурно-туристское пространство на территории областей, расположенных на историческом тракте Москва – Санкт-Петербург.

Соглашением предусмотрено формирование совместных межрегиональных туристских продуктов, рассчитанных на разные целевые аудитории, проведение конференций, исследований, пресс-туров, организация сотрудничества между региональными туристическими организациями, гостиницами, ресторанами, музейными объектами.

В Верхневолжье отправная точка маршрута - храмовый комплекс села Завидово. Расположенный там же музей «Государева дорога» рассказывает о быте путешественников по главной магистрали страны. В Твери путешественников ждёт обзорная экскурсия по городу, посещение Императорского дворца, построенного во второй половине XVIII века специально для императрицы Екатерины II.

Кроме того, в маршрут входит посещение Николо-Малицкого монастыря, Вышнего Волочка, академической дачи имени И.Е. Репина. А также усадьбы Раёк – творения известного архитектора Николая Львова, древнего Торжка, архитектурно-этнографического музея под открытым небом «Василёво» и другие объекты.

Пресс-служба Правительства Тверской области