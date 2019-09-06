Иван Егоров: «Участие в форуме дало Тверской области сразу несколько эффектов»

Министр экономического развития Тверской области прокомментировал «tverlife.ru» ход международного экономического форума, который в эти дни проходит в Петербурге.

-Зачем мы участвуем в ПМЭФ? Тут сразу несколько эффектов. Первый - вывод проектов на новый уровень. Наш проект "Государева дорога"- за 2 года прошли путь от идеи до федеральной повестки, закрепили которую на форуме. Второй эффект – финализация договоренностей договоренностей и встречи с крупными инвесторами, важный элемент привлечения инвестиций в область. Третий важный эффект – позиционирование региона, продвижение. За эти дни на нашем стенде побывало множество людей, действительно важных для развития экономики Тверской области. Продвижение нашего бизнеса, содействие в налаживании контактов и формированию интереса к товарам и услугам, возможность из первых уст услышать тренды развития мировой экономики, обмен знаниями и компетенциями (например, очень плодотворный разговор прошел с Ассоциацией индустриальных парков по вопросам развития наших инвестиционных площадок) – вот далеко не все плюсы участия Тверской области в форуме.

Цифры и конкретика- на сайте Правительства Тверской области очень подробно описаны, не буду повторяться. Ну и стенд красивый получился, стильный. Отличная работа декораторов. Заметил , что многие наши коллеги с удовольствием проводили время в нашей переговорке, стилизованнной под гостиную. Кстати, даже мебель антикварная.

Напомним, 7 июня – второй день деловой программы Тверской области на Петербургском международном экономическом форуме-2019.

Сегодня на площадке ПМЭФ-2019 подписаны соглашения о сотрудничестве с Государственными корпорациями «Роскосмос» и «Ростех», «ВЭБ.РФ», компанией «1С». Состоялась встреча с председателем правления группы компаний «Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем имени Сергея Березина» («ЛДЦ МИБС») Аркадием Столпнером. Обсуждались вопросы создания в Твери Центра ядерной медицины. Также в программе этого дня – встречи с руководством группы компаний SFT Group, ООО «Аксенчер».

6 июня на ПМЭФ-2019 Тверская область провела переговоры по проектам, которые предполагают порядка 40 млрд рублей инвестиций в течение 10 лет.

Стенд региона посетили почётные гости форума: заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец, заместитель председателя Правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко, Министр экономического развития России Максим Орешкин.

Центральным событием первого дня форума стала презентация туристического маршрута «Государева дорога» и подписание соглашения между Федеральным агентством по туризму и Правительствами Тверской, Московской, Ленинградской, Новгородской областей.

Также Правительство Тверской области и ПАО «ВымпелКом» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровой экономики. Подписанное соглашение с АО «Пикалёвская сода» предполагает развитие стекольного производства на территории региона.