Экспедиция «Ржев. Калининский фронт»: первые посетители

С 10 июня лагерь экспедиции «Ржев. Калининский фронт» начнет принимать экскурсии: близлежащие школы и другие образовательные учреждения и организации посетят расположение военно-исторической экспедиции, познакомятся с бытом поисковиков, увидят живой музей из найденных артефактов. Но уже 8 июня в лагерь прибыла группа туристов региональной общественной организации «Землячество Коми». 10 лет эта организация проводит патриотический проект «Неделя памяти», в рамках которого участники проводят митинги, возложения цветов к памятным местам, открывают экспозиции в тематических музеях.

Многонациональная Рабоче-крестьянская Красная армия собрала под свои знамёна в освободительной Великой отечественной войне представителей десятков народов, народностей и этнических групп. Многие из них погибли вдали от дома, защищая Родину. «Землячество Коми» в рамках акции старается собирать и поддерживать память о своих земляках, среди которых много прославленных героев, таких как Вячеслав Александрович Малышев, маршал Советского Союза. Посетители лагеря экспедиции «Ржев. Калининский фронт» отправлялись в Осугу, откуда пришли сведения о большом количестве уроженцев Республики Коми, погибших там в составе лыжной бригады. Узнав о том, что на ржевской земле проходит «Вахта памяти», организованная Российским военно-историческим обществом и правительством Тверской области, «Землячество Коми» решили безотлагательно посетить ее и место строительства мемориала советском солдату. Масштаб сражений на ржевской земле и уровень организации поисковой работы произвели впечатление на туристов, которым организовали небольшой тур по лагерю и экскурс в историю.

Пресс-служба экспедиции

«Ржев. Калининский фронт