Экспедиция РВИО «Ржев. Калининский фронт» стартовала в Тверской области

В Ржевском районе Тверской области открылась Международная военно-историческая поисковая экспедиция «Ржев. Калининский фронт». Она организована Российским военно-историческим обществом совместно с правительством региона при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства обороны РФ. В течение двух недель поисковикам предстоит обследовать места кровопролитных боев 1942-1943 годов.



Полевой лагерь расположился вблизи будущего Мемориала Советскому Солдату. Именно здесь будут увековечены имена погибших под Ржевом красноармейцев, в том числе, и установленные в ходе поисковых экспедиций.



Церемонию открытия Вахты Памяти посетили Советник Председателя Российского военно-исторического общества Ростислав Мединский, Заместитель Председателя Правительства Тверской области Андрей Белоцерковский.



- Целью настоящего события является сохранение и приумножение памяти о подвиге советских воинов на Ржевской земле в годы Великой Отечественной войны. Полученная при этом поддержка Президента Российской Федерации, вне всякого сомнения, нас вдохновляет, - сказал в своем выступлении Ростислав Мединский. - Каждый год Российское военно-историческое общество совместно с Министерством обороны РФ проводят масштабные экспедиции чтобы, благодаря результатам поисковой и архивной работы, восстановить историческую справедливость в отношении участников кровопролитных боев под Ржевом.



Советник председателя РВИО отметил поддержку, которую региональные власти оказывают работе по увековечению памяти о войне.



- Историко-мемориальная и поисковая деятельность, в том числе, в районе Ржева Российским военно-историческим обществом ведется более 5 лет. Отрадно, что в этом мы всегда находим понимание и поддержку Правительства Тверской области и Администрации Ржевского района, - сказал Ростислав Мединский.



- В будущем году недалеко от расположения этого лагеря появится величественный мемориальный комплекс, достойный подвига всех Героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины. Это наш нравственный долг перед Советским Солдатом, - заключил Советник Председателя РВИО



Мероприятия, проводимые Российским военно-историческим обществом на Ржевской земле, направлены на сохранение исторической памяти, как важнейшей составляющей идеологического иммунитета страны. Чтобы новое поколение россиян по-настоящему осознавало масштабы и значение происходивших здесь событий, в ходе экспедиции запланированы ежедневные экскурсии для школьников. В рамках программы РВИО «Дороги Победы. Путешествия для школьников» лагерь экспедиции посетят подростки из Московского и Тверского регионов. В прошлом году о работе поисковиков и боевых действиях на территории Ржевского района узнали почти 1000 мальчишек и девчонок.



В сезоне 2019 года в экспедиции «Ржев. Калининский фронт» примут участие более 500 поисковиков из многих регионов России, а также Германии, Казахстана, Литвы и Латвии. При формировании состава Вахты Памяти осуществлялся конкурсный отбор, всего организаторами было рассмотрено около 800 заявок.



Только в этом году под эгидой Российского военно-исторического общества прошли 10 поисковых экспедиций по местам боев Великой Отечественной войны. На территории 9 регионов страны обнаружены останки 1039 военнослужащих Красной Армии. На сегодняшний день стали известны 99 имен солдат и офицеров, родственники 7 из них найдены.



За три года в международной поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт» приняли участие 1740 поисковиков. Подняты останки 1096 павших солдат и офицеров Красной Армии. Установлены имена 82 защитников Отечества. Лагерь экспедиции стал образцово-показательным для всех региональных Вахт Памяти, проводимых на территории России.