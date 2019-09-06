В «Дни Русского музея» в Тверской области посадят саженцы, выращенные из жёлудей дуба времён Петра I

11 и 12 июня в Тверской областной картинной галерее пройдут «Дни Русского музея». В рамках праздника столицу Верхневолжья посетит делегация крупнейшего в мире музея русского искусства. Совместно с коллегами из Государственного Русского музея сотрудники Тверской галереи подготовили для жителей и гостей региона разнообразную программу.

11 июня в 17:00 в «Башне искусств» Тверского императорского дворца пройдет лекция «Во вкусе XVIII века...» (Летний сад эпохи Петра I). Ведущий специалист по научно-просветительской деятельности Русского музея Оксана Буканова расскажет посетителям о с адах XVIII века, об основных затеях, устраиваемых Петром I в своей летней резиденции. Лекция познакомит её слушателей с непременными составляющими парковых ансамблей европейских правителей на примере Летнего сада Петербурга.

12 июня с 12:00 до 13:30 в Дворцовом саду в рамках акции « Дубки Петра Великого » будет произведена высадка саженцев, выращенных из желудей дуба времён Петра I . За последние пять лет дубки из Летнего сада были посажены в Санкт-Петербурге, Москве, Воронеже, Вологде, Сочи, Ивангороде, Великом Устюге, Ярославле, Калининграде, Париже и Таллине.

Во время проведения акции вход во Дворцовый сад для всех желающих будет свободным.

Также в этот день в 15:00 на площадке «Башни искусств» начнется лекция «Дворцовые сады». Главный хранитель садов Русского музея Ольга Черданцева познакомит посетителей с планировками и пространственными решениями дворцовых садов, изменениями ландшафта и расскажет о парковой моде.

В течение всего дня в мультимедийном кинотеатре на площадке « Башни искусств» будут демонстрироваться фильмы, знакомящие зрителей с художественной коллекцией Государственного Русского музея.