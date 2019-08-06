Традиционный фольклорный праздник «Троицкие гуляния» проходит в селе Василёво Тверской области

Сегодня, 8 июня, в селе Василёво Торжокского района проходит XXIV межрегиональный фольклорный праздник «Троицкие гуляния». Торжественное открытие состоится на центральной площадке «Тверской солнцеворот» в 11.30. Ранее, с 10.30, начинают свою работу остальные площадки «Троицких гуляний».

«Этот праздник позволяет прикоснуться к духовным и нравственным истокам русского народа, самобытной культуре Тверской области, служит патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Интерес жителей региона и туристов к этому яркому событию говорит о том, что традиции наших предков, связанные с днем Святой Троицы, поддерживаются и сегодня», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Всего в рамках XXIV межрегионального фольклорного праздника «Троицкие гуляния» организована работа более 20 площадок. В частности, на площадке «Делу время, потехе час» гостей праздника ждут русские народные игры, на «Гори солнце ярче, деткам будет жарче» - выступления детских фольклорных и вокальных коллективов, «Забавы молодцов – весёлых удальцов», - демонстрация боевых искусств от клубов исторической реконструкции, а «Соловецкие проделки» - это встреча с Лешим и Соловьем-Разбойником. Кроме того, на «Троицком торжище» работает выставка-продажа работ мастеров, ремесленников народно-художественных промыслов, в «Карельской трапезной» можно насладиться блюдами традиционной карельской кухни, на площадке «Оберег праздника» - вплести в пояс-оберег несколько рядов и записать на памятном свитке свое имя.

В рамках «Троицких гуляний» запланирован Межрегиональный открытый конкурс творческих коллективов и солистов «Троицкие обереги - 2019», который проводится при поддержке Министерства культуры РФ, Государственного Российского Дома народного творчества им. В.Д. Поленова.

На конкурс «Троицкие обереги» заявлены около 100 коллективов и солистов из Москвы, Тверской, Московской, Ярославской, Псковской и Тульской областей. Общее количество участников - более 800 человек.

Кульминацией праздника станет традиционный троицкий хоровод. В 2018 году в него встали около 300 человек.

Всего в прошлом году в «Троицких гуляниях» приняли участие около 10 тысяч жителей и гостей региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области