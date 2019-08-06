55 млрд рублей инвестиций планирует привлечь Тверская область по итогам ПМЭФ-2019

Общий объём предполагаемых инвестиций, привлечённых в Тверскую область по итогам Петербургского международного экономического форума-2019, составит около 55 млрд рублей. Делегацию Верхневолжья на форуме возглавил Губернатор Игорь Руденя.

«Стратегическими для региона являются соглашения в области туризма «Государева дорога», с компанией «Вымпелком» в части мониторинга и анализа туристического потока, с Роскосмосом в части сохранения и рационального использования наших ресурсов – леса, полезных ископаемых и борьбы с пожарами. Ещё одно важное направление - сотрудничество с компанией Ростех по производству сжиженного газа, и, конечно же, работа с нашими финансовыми партнёрами - ВЭБ.РФ», - отметил Игорь Руденя, комментируя итоги форума журналистам.

7 июня на ПМЭФ подписаны соглашения о сотрудничестве регионального Правительства с Государственными корпорациями «Роскосмос», «Ростех», «ВЭБ.РФ», а также ООО «1С».

Сотрудничество с «Ростехом» предусматривает строительство завода по производству сжиженного природного газа мощностью 120 тыс. тонн СПГ в год. Инвестиции в проект составят не менее 10 млрд рублей.

Тверская область станет пилотной площадкой, где Роскосмос будет проводить космический мониторинг для предупреждения и ликвидации природных пожаров, а также более полного налогового учёта земельных участков и объектов капитального строительства, пресечения правонарушений в сфере использования лесных и водных ресурсов на территории региона. Эти и другие направления сотрудничества предусмотрены в соглашении, которое Губернатор Игорь Руденя и глава Госкорпорации Дмитрий Рогозин подписали на ПМЭФ-2019.

Реализация соглашения с «ВЭБ.РФ» позволит региону провести модернизацию транспортной инфраструктуры. Планируется создание единой государственной компании, которая будет осуществлять и координировать пассажирские перевозки. Предполагается обновление парка городского транспорта, прорабатываются проекты по поставке современных трамваев и автобусов с использованием лизинговых механизмов.

Также сегодня на площадке ПМЭФ-2019 состоялась встреча Игоря Рудени с председателем правления группы компаний «Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем имени Сергея Березина» («ЛДЦ МИБС») Аркадием Столпнером. Обсуждались вопросы создания в Твери Центра ядерной медицины.

На встрече Игоря Рудени и председателя наблюдательного совета Группы компаний SFT Group Анатолия Штейнберга говорилось о реализации масштабного инвестиционного проекта по расширению производственных мощностей АО «Каменская бумажно-картонная фабрика» в Кувшиново.

С компанией «Аксенчер» обсуждалась совместная работа по развитию IT-образования. Достигнута договорённость о проведении в Твери в 2019 году глобального IT-форума, в рамках которого пройдут конференции и семинары как для профессионалов отрасли, так и для начинающих специалистов.

Глава региона принял участие в пленарном заседании, где выступил Президент Российской Федерации Владимир Путин. Главная тема форума в этом году – «Формируя повестку устойчивого развития».

6 июня на ПМЭФ-2019 стенд Тверской области посетили почётные гости форума: заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец, заместитель председателя Правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко, Министр экономического развития России Максим Орешкин.

На стенде представлен межрегиональный туристический маршрут «Государева дорога». Подписание соглашения между Федеральным агентством по туризму и Правительствами Тверской, Московской, Ленинградской, Новгородской областей о сотрудничестве по развитию этого проекта стало для Верхневолжья центральным событием первого дня форума.

Также подписаны соглашения с ПАО «ВымпелКом» о сотрудничестве в сфере цифровой экономики, с АО «Пикалёвская сода» о развитии стекольного производства на территории региона. Кроме того, Губернатор Игорь Руденя провел ряд деловых встреч, где обсуждались перспективы развития различных отраслей экономики Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской област