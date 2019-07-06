Александр Тягунов: «Игорь Руденя последовательно развивает дорожно-транспортную инфраструктуру региона»

Заместитель председателя постоянного комитета по транспорту и жилищно-коммунальному комплексу Законодательного собрания Тверской области Александр Тягунов считает соглашение о сотрудничестве Правительства Тверской области и госкорпорации ВЭБ.РФ знаковым для развития тверской агломерации.

«Игорь Руденя последовательно и в приоритетном порядке развивает дорожно-транспортную инфраструктуру региона, добиваясь привлечения на эти цели значительных ресурсов. Соглашение с ВЭБ.РФ – логичное продолжение работы, которая позволит на первом этапе в Твери, наконец-то, избавиться от грязных маршруток, навести порядок в пассажирских перевозках, повысить финансовую прозрачность и экономическую отдачу этой сферы для областного бюджета, а также снизить аварийность на дорогах», – отметил Александр Тягунов.

7 июня на Петербургском международном экономическом форуме-2019 заключено соглашение о сотрудничестве между Правительством Тверской области и государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ. Документ подписали губернатор Игорь Руденя и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Реализация соглашения позволит региону провести модернизацию транспортной инфраструктуры. Планируется создание единой государственной компании, которая будет осуществлять и координировать пассажирские перевозки.

«Сотрудничество с государственной корпорацией даёт возможность оптимального финансового обеспечения реализации проектов. В среднесрочной перспективе это позволит создать на территории тверской агломерации систему общественного транспорта в соответствии с современными стандартами безопасности и комфорта пассажиров, отвечающую запросам населения, предприятий и организаций города Твери», - сказал Игорь Руденя.

В рамах соглашения предполагается обновление парка городского транспорта, прорабатываются проекты по поставке современных трамваев и автобусов с использованием лизинговых механизмов. Также рассматривается вопрос реконструкции трамвайной сети в городе Твери. На первом этапе новая модель пассажирских перевозок будет внедрена на территории тверской агломерации.

7 июня – второй день деловой программы Тверской области на Петербургском международном экономическом форуме. Сегодня на площадке ПМЭФ-2019 подписаны соглашения о сотрудничестве с Государственными корпорациями «Роскосмос» и «Ростех», «ВЭБ.РФ», компанией «1С». Состоялась встреча с председателем правления группы компаний «Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем имени Сергея Березина» («ЛДЦ МИБС») Аркадием Столпнером. Обсуждались вопросы создания в Твери Центра ядерной медицины. Также в программе этого дня – встречи с руководством группы компаний SFT Group, ООО «Аксенчер».

6 июня на ПМЭФ-2019 Тверская область провела переговоры по проектам, которые предполагают порядка 40 млрд рублей инвестиций в течение 10 лет.