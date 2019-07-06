Станислав Петрушенко: «Подписанное Игорем Руденей и Игорем Шуваловым соглашение касается работы сразу по двум национальным проектам»

Председатель постоянного комитета по транспорту и жилищно-коммунальному комплексу Законодательного собрания Тверской области Станислав Петрушенко отметил хорошую динамику сотрудничества Правительства Тверской области и госкорпорации ВЭБ.РФ, между которыми на Петербургском международном экономическом форуме 7 июня подписано соглашение о сотрудничестве.

«С момента визита председателя ВЭБ.РФ в Тверскую область прошло меньше месяца, и вот уже стороны вышли на подписание соглашения. Уверен, что его реализация даст толчок развитию областного центра и Калининского района», – считает Станислав Петрушенко.

Депутат подчеркнул, что предусмотренная документом модернизация транспортной инфраструктуры и четкая координация пассажирских перевозок государственной компанией позволят направить бизнес в этой сфере в легальное русло.

«Подписанное Игорем Руденей и Игорем Шуваловым соглашение касается работы сразу по двум федеральным проектам – «Безопасность дорожного движения» и «Формирование комфортной городской среды», входящих в систему национальных проектов. Совместные планы Правительства Тверской области и ВЭБ.РФ касаются интересов большого количества жителей региона», – отметил Станислав Петрушенко.

По его словам, для успешной реализации соглашения необходимо на уровне муниципалитетов тщательно проработать стратегию развития маршрутной сети.

7 июня на Петербургском международном экономическом форуме-2019 заключено соглашение о сотрудничестве между Правительством Тверской области и государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ. Документ подписали губернатор Игорь Руденя и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Реализация соглашения позволит региону провести модернизацию транспортной инфраструктуры. Планируется создание единой государственной компании, которая будет осуществлять и координировать пассажирские перевозки.

«Сотрудничество с государственной корпорацией даёт возможность оптимального финансового обеспечения реализации проектов. В среднесрочной перспективе это позволит создать на территории тверской агломерации систему общественного транспорта в соответствии с современными стандартами безопасности и комфорта пассажиров, отвечающую запросам населения, предприятий и организаций города Твери», - сказал Игорь Руденя.

В рамах соглашения предполагается обновление парка городского транспорта, прорабатываются проекты по поставке современных трамваев и автобусов с использованием лизинговых механизмов. Также рассматривается вопрос реконструкции трамвайной сети в городе Твери. На первом этапе новая модель пассажирских перевозок будет внедрена на территории тверской агломерации.

7 июня – второй день деловой программы Тверской области на Петербургском международном экономическом форуме. Сегодня на площадке ПМЭФ-2019 подписаны соглашения о сотрудничестве с Государственными корпорациями «Роскосмос» и «Ростех», «ВЭБ.РФ», компанией «1С». Состоялась встреча с председателем правления группы компаний «Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем имени Сергея Березина» («ЛДЦ МИБС») Аркадием Столпнером. Обсуждались вопросы создания в Твери Центра ядерной медицины. Также в программе этого дня – встречи с руководством группы компаний SFT Group, ООО «Аксенчер».

7 июня глава региона примет участие в пленарном заседании, где запланировано выступление Президента Российской Федерации Владимира Путина. Главная тема форума в этом году – «Формируя повестку устойчивого развития».

6 июня на ПМЭФ-2019 Тверская область провела переговоры по проектам, которые предполагают порядка 40 млрд рублей инвестиций в течение 10 лет.