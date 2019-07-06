Сергей Козлов: «Игорь Руденя перевел в практическую плоскость вопрос о создании в Твери Центра ядерной медицины»

Главный врач Областной клинической больницы, заместитель председателя постоянного комитета по социальной политике Законодательного собрания Тверской области Сергей Козлов отметил исключительную важность прошедших на ПМЭФ-2019 переговоров губернатора Игоря Рудени о строительстве в Твери Центра ядерной медицины.

«Создание такого центра станет большим достижением, прорывом для системы здравоохранения Тверской области. Сейчас многие пациенты вынуждены ехать в Москву и даже Орел для того, чтобы провести качественную диагностику и начать лечение. Идея создания Центра ядерной медицины обсуждается уже несколько лет, губернатор Игорь Михайлович Руденя перевел этот вопрос в практическую плоскость, что очень важно», – сказал Сергей Козлов.

7 июня в ходе Петербургского международного экономического форума Губернатор Тверской области Игорь Руденя провёл встречу с председателем правления группы компаний «Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем имени Сергея Березина» («ЛДЦ МИБС») Аркадием Столпнером. Обсуждались вопросы создания в Твери Центра ядерной медицины – позитронно-эмиссионной томографии, совмещённой с компьютерной томографией.

«Уже на начальном этапе необходимо проработать все вопросы, касающиеся строительства центра, чтобы своевременно реализовать проект. Сегодня очень важно особое внимание уделять диагностике заболеваний и ее доступности для жителей Тверской области», - отметил на встрече губернатор Игорь Руденя.

Создание нового амбулаторно-поликлинического учреждения, где будут объединены передовые методы диагностики онкологических заболеваний, позволит обеспечить жителей региона качественной высокотехнологичной медицинской помощью.

Ожидаемый объём инвестиций составит порядка 250 млн рублей, заявленный срок реализации проекта – 12-14 месяцев. Размещение центра планируется на базе Клинической больницы № 7.

Подготовку кадров для работы в новом диагностическом центре «ЛДЦ МИБС» планирует вести во взаимодействии с Тверским государственным медицинским университетом.

7 июня – второй день деловой программы Тверской области на Петербургском международном экономическом форуме-2019. Основные события - подписание соглашений о сотрудничестве с государственными корпорациями «Роскосмос», ВЭБ.РФ и «Ростех», а также ООО «1С», проведение встреч с руководством группы компаний SFT Group, ООО «Аксенчер».

Также 7 июня глава региона примет участие в пленарном заседании, где запланировано выступление Президента Российской Федерации Владимира Путина. Главная тема форума в этом году – «Формируя повестку устойчивого развития».

6 июня на ПМЭФ-2019 Тверская область провела переговоры по проектам, которые предполагают порядка 40 млрд рублей инвестиций в течение 10 лет.