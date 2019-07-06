Олег Лобановский: «Игорь Руденя приводит в регион передовые технологии учета экономических ресурсов»

Глава Конаковского района Олег Лобановский назвал подписанное 7 июня на площадке Петербургского международного экономического форума соглашение о сотрудничестве Правительства Тверской области и госкорпорации «Роскосмос» важным шагом для более точного учета ресурсов и выстраивания планов по развитию региональной экономики.

«Соглашение с Роскосмосом – это новые возможности. Игорь Руденя приводит в регион передовые технологии учета экономических ресурсов, прежде всего, земельных участков, которые еще не вовлечены в экономический процесс или неэффективно используются, но очень важны для инвесторов, готовых реализовать проекты в сельском хозяйстве, промышленности, туризме», – отметил Олег Лобановский.

По его словам, новые высокоточные технологии Роскосмоса позволят ускорить и удешевить процесс выявления неиспользуемых природных ресурсов региона, эффективнее планировать вовлечение в экономику перспективных инвестиционных площадок.

Напомним, соглашение о сотрудничестве в области социально-экономического и инновационного развития Тверской области подписали 7 июня губернатор Игорь Руденя и генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. Событие стало частью деловой программы Петербургского международного экономического форума-2019.

Документ закрепляет ранее достигнутые договорённости по использованию результатов космического мониторинга для предупреждения и ликвидации природных пожаров, а также более полного налогового учёта земельных участков и объектов капитального строительства, пресечения правонарушений в сфере использования лесных и водных ресурсов на территории региона.

«Для нас очень почётно и ответственно стать пилотным регионом, где будет реализовываться этот проект. Тверская область получит большой экономический эффект в части повышения эффективности использования и сохранения лесных ресурсов, рационального использования полезных ископаемых. Очень важна помощь Роскосмоса в усилении работы по борьбе с пожарами, выявлению и ликвидации несанкционированных свалок. Надеемся, что опыт реализации проекта на территории Верхневолжья даст возможность развивать эти направления в других регионах», — отметил Игорь Руденя.

7 июня – второй день деловой программы Тверской области на Петербургском международном экономическом форуме-2019. Основные события - подписание соглашений о сотрудничестве с государственными корпорациями «Роскосмос», ВЭБ.РФ и «Ростех», а также ООО «1С», проведение встреч с руководством группы компаний SFT Group, ООО «Аксенчер».

Также 7 июня глава региона примет участие в пленарном заседании, где запланировано выступление Президента Российской Федерации Владимира Путина. Главная тема форума в этом году – «Формируя повестку устойчивого развития».

6 июня на ПМЭФ-2019 Тверская область провела переговоры по проектам, которые предполагают порядка 40 млрд рублей инвестиций в течение 10 лет.