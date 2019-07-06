Игорь Руденя: Расширение мощностей Каменской бумажно-картонной фабрики в Кувшиново позволит создать 300 новых рабочих мест

В Кувшиново Тверской области АО «Каменская бумажно-картонная фабрика» реализует масштабный инвестиционный проект по расширению производственных мощностей. Тему обсудили Губернатор Игорь Руденя и председатель наблюдательного совета Группы компаний SFT Group Анатолий Штейнберг 7 июня на Петербургском международном экономическом форуме.

В частности, речь шла о развитии необходимой для реализации проекта дорожной инфраструктуры, обеспечении газом и других актуальных вопросах.

Как отметил Игорь Руденя, развитие предприятия – важный проект для моногорода Кувшиново. Это позволит создать новые рабочие места, станет вкладом в общее развитие муниципалитета.

Сегодня Каменская бумажно-картонная фабрика в Тверской области в числе лидеров отрасли. Предприятие входит в SFT Group – крупный промышленный холдинг целлюлозно-бумажной промышленности России.

С 2016 года на фабрике ведется реализация инвестпроекта по расширению производства, модернизации бумагоделательной машины. Кроме того, на площадке Каменской БКФ запланировано строительство энергетического центра с совместной выработкой тепловой и электрической энергии. После модернизации объем производства картона и бумаги составит 300 тыс. тонн в год, планируется создание 300 дополнительных рабочих мест. Объем вложений – 4 млрд рублей.

В 2013 годe завершена реализация инвестпроекта по строительству нового бумагоделательного завода, расширению паросилового цеха и реконструкции очистных сооружений. Инвестиции составили 4 млрд рублей, создано 140 дополнительных рабочих мест.

Сейчас Каменская бумажно-картонная фабрика располагает производственными мощностями для выработки ежегодно 190 млн кв.м. гофрокартона и упаковки и 210 тыс. тонн слоев для производства гофрокартона. Вся продукция экологически чистая и соответствует требованиям Государственных стандартов и технических условий. Всего на фабрике работают 1100 человек. Ежегодный объем налоговых отчислений в консолидированный бюджет Тверской области составляет более 350 млн рублей.

7 июня – второй день деловой программы Тверской области на Петербургском международном экономическом форуме-2019.

Сегодня состоялась встреча с председателем правления группы компаний «Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем имени Сергея Березина» («ЛДЦ МИБС») Аркадием Столпнером. Обсуждались вопросы создания в Твери Центра ядерной медицины. Подписано соглашение с Государственной корпорацией «Роскосмос».

Также в программе этого дня – подписание соглашений о сотрудничестве с государственными корпорациями ВЭБ.РФ и «Ростех», ООО «1С», встреча с руководством ООО «Аксенчер».

7 июня глава региона примет участие в пленарном заседании, где запланировано выступление Президента Российской Федерации Владимира Путина. Главная тема форума в этом году – «Формируя повестку устойчивого развития».

6 июня на ПМЭФ-2019 Тверская область провела переговоры по проектам, которые предполагают порядка 40 млрд рублей инвестиций в течение 10 лет. Стенд региона посетили почётные гости форума: заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец, заместитель председателя Правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко, Министр экономического развития России Максим Орешкин.

На стенде представлен межрегиональный туристический маршрут «Государева дорога». Подписание соглашения между Федеральным агентством по туризму и Правительствами Тверской, Московской, Ленинградской, Новгородской областей о сотрудничестве по развитию этого проекта стало для Верхневолжья центральным событием первого дня форума.

Также Правительство Тверской области и ПАО «ВымпелКом» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровой экономики. Подписанное соглашение с АО «Пикалёвская сода» предполагает развитие стекольного производства на территории региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области