Игорь Руденя: Ростех построит в Тверской области завод по производству сжиженного природного газа

Госкорпорация «Ростех» и Правительство Тверской области займутся развитием топливно-энергетической инфраструктуры на территории региона. Сотрудничество предусматривает строительство завода по производству сжиженного природного газа мощностью 120 тыс. тонн СПГ в год. Инвестиции в проект составят не менее 10 млрд рублей. Соответствующее соглашение заключено на полях Петербургского международного экономического форума.

Подписи под документом поставили генеральный директор Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов и Губернатор Тверской области Игорь Руденя. Новое предприятие планируется разместить в городе Кимры, одном из крупных промышленных центров региона.

«Ростех – наш давний, надёжный партнёр в развитии машиностроительной отрасли, оборонной промышленности и информационных технологий. Новый проект позволит обеспечить рост экономики Тверской области. Даст возможность жителям получить хорошую работу, быть уверенными в будущем своих семей. По предварительным оценкам, реализация подписанного соглашения позволит привлечь не менее 10 миллиардов рублей инвестиций в промышленную и энергетическую отрасли нашего региона», – подчеркнул Губернатор Игорь Руденя.

Помимо строительства завода, соглашение также предусматривает реализацию комплексной программы по модернизации и развитию топливно-энергетической инфраструктуры на основе технологий СПГ, в рамках которой запланировано создание не менее 10 объектов распределенной электрогенерации на СПГ в труднодоступной местности.

«Развитие внутреннего российского рынка сжиженного природного газа – стратегическая государственная задача, которую поставил президент. Чтобы обеспечить потребителей этим экономичным, экологичным и безопасным видом топлива, необходима соответствующая инфраструктура. Ростех привлекает серьезные ресурсы для ее создания в регионах. Ранее мы договорились о запуске проекта «Северная Двина-СПГ» в Архангельской области. Сотрудничество с Тверской областью – еще один важный шаг в этом направлении. Благодаря реализации проекта мы сможем повысить энергетическую эффективность экономики и создать качественно новые условия для жизни населения, в том числе в удаленных районах», – заявил глава Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

В перспективе Ростех также намерен запустить в Тверской области производство оборудования для инфраструктуры сжиженного природного газа.

7 июня – второй день деловой программы Тверской области на Петербургском международном экономическом форуме-2019.

Сегодня состоялась встреча с председателем правления группы компаний «Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем имени Сергея Березина» («ЛДЦ МИБС») Аркадием Столпнером. Обсуждались вопросы создания в Твери Центра ядерной медицины. Подписано соглашение с Государственной корпорацией «Роскосмос».

Также в программе этого дня – подписание соглашений о сотрудничестве с государственной корпорацией ВЭБ.РФ, ООО «1С», встреча с руководством ООО «Аксенчер».

7 июня глава региона примет участие в пленарном заседании, где запланировано выступление Президента Российской Федерации Владимира Путина. Главная тема форума в этом году – «Формируя повестку устойчивого развития».

6 июня на ПМЭФ-2019 Тверская область провела переговоры по проектам, которые предполагают порядка 40 млрд рублей инвестиций в течение 10 лет. Стенд региона посетили почётные гости форума: заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец, заместитель председателя Правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко, Министр экономического развития России Максим Орешкин.

На стенде представлен межрегиональный туристический маршрут «Государева дорога». Подписание соглашения между Федеральным агентством по туризму и Правительствами Тверской, Московской, Ленинградской, Новгородской областей о сотрудничестве по развитию этого проекта стало для Верхневолжья центральным событием первого дня форума.

Также Правительство Тверской области и ПАО «ВымпелКом» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровой экономики. Подписанное соглашение с АО «Пикалёвская сода» предполагает развитие стекольного производства на территории региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области