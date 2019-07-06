Тверская область и ВЭБ.РФ подписали на ПМЭФ-2019 соглашение о развитии транспортной системы в регионе

Игорь Руденя: в Тверской области при участии ВЭБ.РФ будет создана современная транспортная система

7 июня на Петербургском международном экономическом форуме-2019 заключено соглашение о сотрудничестве между Правительством Тверской области и государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ. Документ подписали Губернатор Игорь Руденя и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Реализация соглашения позволит региону провести модернизацию транспортной инфраструктуры. Планируется создание единой государственной компании, которая будет осуществлять и координировать пассажирские перевозки.

«Сотрудничество с государственной корпорацией даёт возможность оптимального финансового обеспечения реализации проектов. В среднесрочной перспективе это позволит создать на территории тверской агломерации систему общественного транспорта в соответствии с современными стандартами безопасности и комфорта пассажиров, отвечающую запросам населения, предприятий и организаций города Твери», - сказал Игорь Руденя.

«Занимая благоприятное географическое положение, Тверская область обладает значительным потенциалом для привлечения инвестиций и может стать одним из самых динамичных регионов в Центральном федеральном округе. С командой Губернатора мы прорабатываем и другие инвестиционные проекты, которые способны дать импульс развитию области», - подчеркнул Игорь Шувалов.

В рамах соглашения предполагается обновление парка городского транспорта, прорабатываются проекты по поставке современных трамваев и автобусов с использованием лизинговых механизмов. Также рассматривается вопрос реконструкции трамвайной сети в городе Твери. На первом этапе новая модель пассажирских перевозок будет внедрена на территории тверской агломерации.

В мае этого года команда институтов развития во главе с Игорем Шуваловым посетила Тверскую область с бизнес-миссией. В ходе визита состоялся осмотр действующих и презентация перспективных инвестиционных проектов, в том числе – в сфере туризма, лесоперерабатывающей промышленности, проект по реконструкции историко-архитектурного комплекса «Морозовский городок» в региональной столице.

7 июня – второй день деловой программы Тверской области на Петербургском международном экономическом форуме-2019.

Сегодня состоялась встреча с председателем правления группы компаний «Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем имени Сергея Березина» («ЛДЦ МИБС») Аркадием Столпнером. Обсуждались вопросы создания в Твери Центра ядерной медицины. Подписано соглашение с Государственной корпорацией «Роскосмос». С руководством Каменской бумажно-картонной фабрики Игорь Руденя обсудил инвестиционный проект по расширению производственных мощностей предприятия в Кувшиново.

Также в программе этого дня – подписание соглашений о сотрудничестве с госкорпорацией «Ростех», ООО «1С», встречи с руководством группы компаний SFT Group, ООО «Аксенчер».

7 июня глава региона примет участие в пленарном заседании, где запланировано выступление Президента Российской Федерации Владимира Путина. Главная тема форума в этом году – «Формируя повестку устойчивого развития».

6 июня на ПМЭФ-2019 Тверская область провела переговоры по проектам, которые предполагают порядка 40 млрд рублей инвестиций в течение 10 лет. Стенд региона посетили почётные гости форума: заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец, заместитель председателя Правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко, Министр экономического развития России Максим Орешкин.

На стенде представлен межрегиональный туристический маршрут «Государева дорога». Подписание соглашения между Федеральным агентством по туризму и Правительствами Тверской, Московской, Ленинградской, Новгородской областей о сотрудничестве по развитию этого проекта стало для Верхневолжья центральным событием первого дня форума.

Также Правительство Тверской области и ПАО «ВымпелКом» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровой экономики. Подписанное соглашение с АО «Пикалёвская сода» предполагает развитие стекольного производства на территории региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области