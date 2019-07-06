ПМЭФ-2019: в Тверской области появится Центр ядерной медицины

7 июня в ходе Петербургского международного экономического форума Губернатор Тверской области Игорь Руденя провёл встречу с председателем правления группы компаний «Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем имени Сергея Березина» («ЛДЦ МИБС») Аркадием Столпнером. Обсуждались вопросы создания в Твери Центра ядерной медицины - позитронно-эмиссионной томографии, совмещённой с компьютерной томографией.

«Уже на начальном этапе необходимо проработать все вопросы, касающиеся строительства центра, чтобы своевременно реализовать проект. Сегодня очень важно особое внимание уделять диагностике заболеваний и ее доступности для жителей Тверской области», - отметил на встрече Губернатор Игорь Руденя.

В рамках встречи достигнута договорённость о проведении выездного совещания по вопросам диагностики заболеваний на базе одного из Центров «ЛДЦ МИБС», расположенном в Санкт-Петербурге.

Более 10 лет назад в Твери было открыто одно из отделений МРТ-диагностики «ЛДЦ МИБС». Создание нового амбулаторно-поликлинического учреждения, где будут объединены передовые методы диагностики онкологических заболеваний, позволит обеспечить жителей региона качественной высокотехнологичной медицинской помощью.

Ожидаемый объём инвестиций составит порядка 250 млн рублей, заявленный срок реализации проекта — 12-14 месяцев. Размещение центра планируется на базе Клинической больницы № 7.

Подготовку кадров для работы в новом диагностическом центре «ЛДЦ МИБС» планирует вести во взаимодействии с Тверским государственным медицинским университетом.

7 июня – второй день деловой программы Тверской области на Петербургском международном экономическом форуме-2019. Основные события - подписание соглашений о сотрудничестве с государственными корпорациями «Роскосмос», ВЭБ.РФ и «Ростех», а также ООО «1С», проведение встреч с руководством группы компаний SFT Group, ООО «Аксенчер».

Также 7 июня глава региона примет участие в пленарном заседании, где запланировано выступление Президента Российской Федерации Владимира Путина. Главная тема форума в этом году – «Формируя повестку устойчивого развития».

6 июня на ПМЭФ-2019 Тверская область провела переговоры по проектам, которые предполагают порядка 40 млрд рублей инвестиций в течение 10 лет. Стенд региона посетили почётные гости форума: заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец, заместитель председателя Правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко, Министр экономического развития России Максим Орешкин.

На стенде представлен межрегиональный туристический маршрут «Государева дорога». Подписание соглашения между Федеральным агентством по туризму и Правительствами Тверской, Московской, Ленинградской, Новгородской областей о сотрудничестве по развитию этого проекта стало для Верхневолжья центральным событием первого дня форума.

Также Правительство Тверской области и ПАО «ВымпелКом» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровой экономики. Подписанное соглашение с АО «Пикалёвская сода» предполагает развитие стекольного производства на территории региона.

Игорь Руденя принял участие в сессии «Энергетическая панель», провёл встречу с председателем Совета директоров «Газпром СПГ технологии» Алексеем Кахидзе, где обсуждались вопросы строительства на территории Тверской области комплекса по производству сжиженного природного газа.

Кроме того, Губернатор провел на форуме встречи с генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым, Губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, президентом ООО Группа компаний «Кабош» Дмитрием Матвеевым, где обсуждались перспективы сотрудничества.

Пресс-служба Правительства Тверской области