Роскосмос будет развивать в Тверской области высокотехнологичные производства и вести космический мониторинг

Соглашение о сотрудничестве в области социально-экономического и инновационного развития Тверской области подписали 7 июня Губернатор Игорь Руденя и генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. Событие стало частью деловой программы Петербургского международного экономического форума-2019.

Документ закрепляет ранее достигнутые договорённости по использованию результатов космического мониторинга для предупреждения и ликвидации природных пожаров, а также более полного налогового учёта земельных участков и объектов капитального строительства, пресечения правонарушений в сфере использования лесных и водных ресурсов на территории региона.

«Для нас очень почётно и ответственно стать пилотным регионом, где будет реализовываться этот проект. Тверская область получит большой экономический эффект в части повышения эффективности использования и сохранения лесных ресурсов, рационального использования полезных ископаемых. Очень важна помощь Роскосмоса в усилении работы по борьбе с пожарами, выявлению и ликвидации несанкционированных свалок. Надеемся, что опыт реализации проекта на территории Верхневолжья даст возможность развивать эти направления в других регионах», — отметил Игорь Руденя.

«Мы приступили к целенаправленному и широкому внедрению результатов космической деятельности в регионах России. Создаваемые нами сервисы должны стать хорошим вспомогательным инструментом для администраций регионов, а также помогут повысить качество жизни регионального населения. Постараемся внедрить их в максимально короткие сроки на территории всей России» - сказал Дмитрий Рогозин.

С помощью космических технологий планируется вести эффективный мониторинг использования и введения в оборот земель сельхозназначения, более точно прогнозировать урожайность сельскохозяйственных культур.

За счёт развития взаимодействия организаций Роскосмоса с промышленными предприятиями и учреждениями образования планируется обеспечить развитие технологического, производственного и кадрового потенциала региона.

Сейчас от Роскосмоса в регионе работают Центральное конструкторское бюро транспортного машиностроения в Твери и Особое конструкторское бюро противопожарной техники в Торжке. В частности, планируется развитие высокотехнологичных производств, научного, технического и кадрового потенциала организаций Госкорпорации, расположенных на территории Тверской области.

Игорь Руденя подчеркнул: это позволит стимулировать создание на территории региона новых высокотехнологичных производств и рабочих мест, ускорить транзит инновационных продуктов и аэрокосмических технологий в реальный сектор экономики. Также это даст возможность готовить инженерные и научные кадры для космической отрасли начиная со школьной скамьи.

7 июня – второй день деловой программы Тверской области на Петербургском международном экономическом форуме-2019. Сегодня состоялась встреча с председателем правления группы компаний «Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем имени Сергея Березина» («ЛДЦ МИБС») Аркадием Столпнером. Обсуждались вопросы создания в Твери Центра ядерной медицины.

Запланировано подписание соглашений о сотрудничестве с государственными корпорациями ВЭБ.РФ и «Ростех», а также ООО «1С», проведение встреч с руководством группы компаний SFT Group, ООО «Аксенчер».

Также 7 июня глава региона примет участие в пленарном заседании, где запланировано выступление Президента Российской Федерации Владимира Путина. Главная тема форума в этом году – «Формируя повестку устойчивого развития».

6 июня на ПМЭФ-2019 Тверская область провела переговоры по проектам, которые предполагают порядка 40 млрд рублей инвестиций в течение 10 лет. Стенд региона посетили почётные гости форума: заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец, заместитель председателя Правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко, Министр экономического развития России Максим Орешкин.

На стенде представлен межрегиональный туристический маршрут «Государева дорога». Подписание соглашения между Федеральным агентством по туризму и Правительствами Тверской, Московской, Ленинградской, Новгородской областей о сотрудничестве по развитию этого проекта стало для Верхневолжья центральным событием первого дня форума.

Также Правительство Тверской области и ПАО «ВымпелКом» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровой экономики. Подписанное соглашение с АО «Пикалёвская сода» предполагает развитие стекольного производства на территории региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области