Международная поисковая экспедиция «Ржев. Калининский фронт» стартует 8 июня в Тверской области

8 июня в Тверской области начинает работу Международная поисковая экспедиция «Ржев. Калининский фронт». Вахта Памяти пройдет при поддержке Минобороны, Минкультуры России, а также Правительства Тверской области. С этого года постоянный лагерь экспедиции будет работать вблизи будущего мемориала Советскому солдату, который создается в Ржевском районе.

«Участники экспедиции проводят большую поисковую работу, делятся знаниями и опытом в сфере архивных изысканий, военной археологии и антропологии. Все это позволяет увековечить имена ранее неизвестных героев, отдать им воинские почести, рассказать потомкам о подвиге предков», – считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В период с 8 по 21 июня в Ржевском районе на местах ожесточенных боев 1941-43-х годов будут работать 500 волонтеров из регионов России и стран зарубежья. В экспедиции примут участие ученые и эксперты поискового дела, а также представители молодого поколения, которые будут перенимать опыт старших коллег. В программе экспедиции предусмотрен лекционный курс о поисковом движении, способах и методиках поиска, о работе по увековечению памяти о павших защитниках Отечества.

Поисковая экспедиция «Ржев. Калининский фронт» проводится с 2016 года. Ее организаторы – Правительство Тверской области, Российское военно-историческое общество.

За три года работы в экспедиции приняли участие 1740 поисковиков из разных регионов страны и ближнего зарубежья. Подняты останки 1096 павших красноармейцев. Установлены имена 82 Защитников Отечества. Лагерь «Ржев. Калининский фронт» стал образцово-показательным для всех региональных Вахт Памяти, проводимых на территории России.

Имена 62 тысяч солдат, павших в боях под Ржевом и похороненных на территории района, увековечат на Ржевском мемориале Советскому солдату. Монумент планируется открыть к 9 мая 2020 года , 75-й годовщине Великой Победы. Это будет единственный масштабный мемориал советскому солдату на территории современной России.

Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области. Идею создания Ржевского мемориала Советскому солдату поддержал Президент России Владимир Путин.

Цель создания мемориала – сохранение памяти о подвиге бойцов Красной Армии, которые сражались в районе Ржевско-Вяземского выступа. В планах – установка экранов, где будут транслироваться имена и фотографии бойцов.

В музее у мемориала Ржевскому солдату предполагается сделать павильоны для медиа-проектов для демонстрации фотографий, кадров военной хроники, связанных с операцией «Марс», Ржевской битвой, событиями на Калининском фронте. Об этом сообщил Губернатор Игорь Руденя по итогам экскурсии, которую глава региона провел 18 мая в московском Музее Победы.

В настоящее время в мастерской скульптора Андрея Коробцова идет создание 25-метровой скульптуры советского солдата для Ржевского мемориала. На её отливку из бюджета Союзного государства выделено 200 млн рублей.

В Ржевском районе ведется благоустройство прилегающей территории. В районе монумента будет обустроена автомобильная развязка со светофорами, парковка, до 4 полос будет расширена дорога от трассы М-9 в направлении деревни Хорошево.

На установку Ржевского мемориала собрано на сегодняшний день свыше 264 млн рублей пожертвований. Внести свой вклад в его создание может любой желающий. Сбор средств ведётся на сайте поддержки патриотических проектов РВИО https://dar.histrf.ru

Пресс-служба Правительства Тверской области