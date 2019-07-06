ЛЕТО СТАРТОВАЛО!



И 3 июня в честь этого в районном Дворце культуры «Современник» прошел праздник открытия школьных лагерей, посвященный Международному дню защиты детей. Перед его началом была открыта фотовыставка газеты «Заря», посвященная прошедшему накануне празднику.

Зал «Современника» был переполнен шумной публикой - учениками младшего школьного возраста. С началом каникул всех школьников поздравили глава Конаковского района Олег Лобановский и заместитель председателя Собрания депутатов Конаковского района Татьяна Писаренко. Они вручили медали «Родившемуся в Тверской области» и подарки семьям, в которых недавно появились маленькие дети. Традиции вручать эти региональные награды уже несколько лет: они были учреждены постановлением правительства Тверской области 29 января 2013 года и вручаются 4 раза в году по следующим поводам: в канун 8 Марта, в День защиты детей 1 июня, в День матери и в День семьи. Медали из рук главы получили:

- семья Бабенышевых из п. Новозавидовский (Сергей Викторович, Татьяна Александровна и сын Саша);

семья Беляковых из г. Конаково (Александр Владимирович, Анна Николаевна и сын Кирилл);

- семья Веселовых из д. Мокшино (Владислав Валерьевич, Галина Геннадьевна и сын Мирон);

- семья Сергеевых из п. Новозавидовский (Александр Владимирович, Виктория Сергеевна и дочь Яна);

- семья Ермаковых из г. Конаково (Кирилл Владиславович, Анастасия Александровна и сын Максим);

- семья Курцевых из д. Вахонино (Артем Андреевич, Александра Владимировна и дочь Валерия);

- семья Пахомовых из г. Конаково (Дмитрий Сергеевич, Екатерина Андреевна и сын Михаил).

Театрализованное представление, которое называлось «Лето, на старт», было подготовлено творческими коллективами ДК при участии детского театра Ольги Гулеевой «Компот». Сама же Ольга и вела концерт в образе клоунессы Бони. Около 700 учащихся школ и учреждений дополнительного образования стали зрителями театрализованной программы вместе со своими педагогами и вожатыми. Праздник закончился веселыми играми и подарками ребятне, которые вручила заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике Аггюль Бородина.

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Наша справка.

В Международный день защиты детей 1 июня в Конаковском районе начали свою работу первые смены 32 лагерей, которые открылись при всех средних школах района, а также при учреждениях дополнительного образования (таких, как «ДЮСШ единоборств», ДЮСШ «Олимп» ЦВР г. Конаково, ДС «Дельфин», Хоровая школа г. Конаково, ДЮЦ «Новая Корчева» и т.д.). Всего в первую смену в лагерях отдохнут 2491 человек. План на вторую смену составляет 286 школьников, на третью - 15 школьников. Финансирование пришкольных лагерей осуществляется из районного бюджета, координация их работы - управлением образования администрации Конаковского района.