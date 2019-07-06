12 июня - День России

Уважаемые жители Тверской области!

Сердечно поздравляю вас с Днем России!

В этот день мы чествуем наше Отечество – страну с многовековой историей и уникальным наследием. Из поколения в поколение наш народ передаёт главные ценности: патриотизм, веру предков, честный труд на благо Родины и готовность к защите интересов своей страны.

Тверская область – это земля, где рядом с истоком Волги живёт душа России. На протяжении веков Верхневолжье вносит свой вклад в развитие нашей страны. Жители древней тверской земли благодаря незаурядным способностям и талантам, героизму и самоотверженности не раз прославляли Отечество.

И сегодня каждый из нас трудится на благо Родины, хранит традиции верного и преданного служения своей стране. Наши успехи, открытия и победы – это важный вклад в достойное будущее России, ее благополучие и процветание. Искренне желаю вам счастья, мира, добра, успехов во всех начинаниях и новых свершений на благо нашей Родины! С Днем России!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

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Уважаемые жители Тверской области!

Примите искренние поздравления с государственным праздником – Днем России!

День России – это главный государственный праздник нашей страны. День, когда 12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации, основанном на гражданских свободах и верховенстве закона, и страна взяла курс на построение свободного демократического государства. Позади более двух десятилетий непрерывного стремления к стабильному развитию. Сегодня от нашего труда и гражданской ответственности зависит благосостояние всей России, нашего региона и каждого из нас.

Желаю вам благополучия, добра и уверенности в завтрашнем дне!

Депутат Государственной думы Российской Федерации Светлана МАКСИМОВА.

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Дорогие жители Конаковского района!

Поздравляем вас с Днём России – одним из важных государственных праздников нашей страны!

Этот день – символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. Россия является мощной державой с многовековой насыщенной историей. Она пережила много потрясений за время своего существования, но выстояла и продолжает развиваться.

Заботясь о своей малой родине, мы, жители Конаковского района, приумножаем богатство всей страны, и от каждого из нас, от нашего труда, инициативы и гражданской ответственности зависит настоящее и будущее нашего района. Дорогие земляки! Уверены, что ваше трудолюбие, высокая самоотдача и целеустремленность всегда будут служить развитию и процветанию Родины! Наш общий долг – передать потомкам сильную, крепкую и единую Россию! В этот праздничный день желаем каждой семье счастья, мира и благополучия! Пусть вам сопутствует успех во имя добра и согласия на благо лучшего будущего нашей страны и родного Конаковского района!

С уважением, глава Конаковского района О.В.Лобановский, председатель

Собрания депутатов, секретарь Конаковского местного отделения партии «Единая Россия» Д.Е.Щурин, депутат ЗС Тверской области Д.И.Дородных.