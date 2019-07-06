XXI ВОЛЖСКИЙ КРЕСТНЫЙ ХОД ПРИБЫВАЕТ В КОНАКОВО 10 ИЮНЯ

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
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Встреча Крестного хода
у пристани в 18 часов.
Крестный ход пройдет до храма Михаила Тверского и Анны Кашинской (ул. Горького, 8).
Вечернее богослужение с молебном и акафистом благоверной княгине (мученице) Иулиании Новоторжской – 18.30.
Святыни XXI Крестного хода - икона и святые мощи благоверной княгини (мученицы) Иулиании Новоторжской.
Святыни будут находиться в храме Михаила и Анны до 21.00
В 22 часа Крестный ход от пристани отправится в Дубну.