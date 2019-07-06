МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ



Хочешь спать спокойно – живи по закону…



Несмотря на то, что с 1 марта 2015 года прирезка земельного участка стала законным способом увеличения площади используемой земли, до сих пор нередки случаи самовольного расширения площади собственного надела за счёт чужих владений. Напоминаем, что самозахват государственной и муниципальной земли является административным правонарушением и соответственно карается штрафными санкциями.

Тему комментирует заместитель главы администрации Конаковского района по развитию территории Александр Слепышев.

Сегодня уже начата работа по выявлению незаконных пользователей земельных участков (благо при существующем развитии техники, технологии и программном обеспечении это не составляет большого труда) для составления актов об административном правонарушении, выставлении штрафных санкций и предписаний о приведении фактически занимаемой площади к оформленной. Рекомендуем всем собственникам земельных участков, имеющим в фактическом пользовании неоформленные надлежащим образом земельные участки, прилегающие к их законным наделам, воспользоваться инструментом перераспределения земельных участков для легализации земли.

Перераспределение земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, осуществляется в случаях и порядке, определённых статьями 39.28 и 39.29 Земельного кодекса Российской Федерации. Исходя из смысла данного нормативно-правового акта, граждане вправе изменить границы и конфигурацию своего участка за счет земли, находящейся в собственности государства или муниципалитета. Фактически процедура перераспределения земли подразумевает под собой совокупность кадастровых работ, позволяющих скорректировать границы смежных участков.

Перераспределены могут быть не все земли, так как законодатель установил ряд ограничений. В частности, процедурой можно воспользоваться если:

были проведены геодезические работы по межеванию земли. После установления четких границ земельные наделы, согласно отечественному законодательству, поставлены на кадастровый учет;

присоединяемая площадь является государственной или муниципальной собственностью;

территория земли, находящаяся в собственности у частного землепользователя, в результате перераспределения должна быть не больше предельно возможного размера;

земля должна иметь одно целевое назначение;

допускается передел только смежных участков;

земли, участвующие в процедуре, должны относиться к одной административной территории во избежание изменения границ муниципалитета;

следует учитывать, что в процессе перераспределения могут участвовать только граждане РФ, являющиеся собственниками земельных наделов. При этом участок должен быть предназначен для ИЖЗ, ЛПХ, садоводства или огородничества.

Чтобы осуществить перераспределение земельных участков, владелец участка должен обратиться с заявлением о перераспределении земель в орган местного самоуправления, уполномоченный распоряжаться земельными участками (администрацию Конаковского района, каб. № 48а в случае, если земельный участок находится на территории сельского поселения, либо в администрацию городского поселения, на территории которого находится испрашиваемый участок).

К заявлению о перераспределении земельных участков прилагаются:

1) Копия документа, удостоверяющего личность заявителя;

2) Копии правоустанавливающих документов на земельный участок, принадлежащий заявителю;

3) Схема расположения земельного участка, в границах которого осуществляется перераспределение земельных участков.

Закон о перераспределении земельных участков глacит, чтo в cлyчae c pacшиpeниeм гpaниц нaдeлa пpoцeдypa пpoxoдит нa вoзмeзднoй ocнoвe в размере кaдacтpoвoй cтoимocти прирезаемого земельного участка.

Наша землячка Юлиана Малышева

награждена пушкинской медалью



Награда учреждена в год празднования 220-летнего юбилея со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, награждаются медалью участники сборника «Антология русской поэзии».

Вручение медали проходило на торжественной церемонии в Большом конференц-зале правительства Москвы на Большом Арбате в рамках праздничных мероприятий, посвященных пушкинскому юбилею. Награду вручал президент Российского союза писателей Дмитрий Кравчук. Пушкинская медаль имеет статус общественной награды, вручаемой за вклад в развитие русской культуры и литературы.

Также в этот день состоялась презентация полного собрания «Антологии русской поэзии-2018». Произведения Юлианы Малышевой опубликованы в «Антологии русской поэзии-2018», том 23.

Юлиана работает заместителем главного врача по эпидемиологической работе городской клинической больницы № 7 города Твери, но родилась и выросла поэтесса в Конакове, закончила гимназию № 5. По ее признанию, стихи она пишет с детства. Ее необыкновенный поэтический дар был неоднократно отмечен. Юлиана является номинантом на литературные премии «Поэт года-2016», «Наследие, стихи-2017», «Поэт года-2017», «Русь моя-2017», «Наследие, стихи-2018», «Поэт года-2018», «Поэт года-2019», «Русь моя-2019», «Наследие, стихи-2019». В ноябре 2018 года поэтесса стала обладательницей звезды III степени престижной литературной премии «Наследие».



С вандализмом надо бороться

Подходит к завершению такой долгожданный ремонт фасада нашей библиотеки, а радости нет. Казалось бы, мы так долго мечтали об этом, столько усилий приложили. Администрация Конаковского района изыскала средства, на которые была составлена проектно-сметная документация и оплачен сам ремонт, проектировщики постарались и предложили оригинальный вариант окраски стен, устанавливается уличное освещение, работают камеры наружного видеонаблюдения. Но уже на этапе ремонта пришлось закрашивать «творчество» малолетних вандалов. И мы не с радостью, а со страхом, болью и обидой ждем окончания ремонта. Страшно от того, что придешь утром на работу, а стены вновь будут изуродованы непонятными надписями, рисунками. Больно и обидно становится от того, что мечты, старания и труд стольких людей за несколько минут будут испорчены руками варваров. Думаю, что вряд ли взрослые станут так проводить свободное время. Скорее всего, этим занимаются подростки. В нашем городе, наверное, нет ни одного здания, где бы они не оставили свои «шедевры», и глядя на все это, в первую очередь, испытываешь гнев. Но разве не понятно, что ремонты зданий, строительство детских площадок, посадка цветов и деревьев - это все делается для всех нас, жителей города. Не пещерные же мы люди и должны понимать, что красоту нужно беречь. Если кто не в состоянии отличить красивое от уродливого, тогда пусть задумается о том, что все это стоит денег. На ремонт библиотеки потрачено больше миллиона рублей. Эти средства выделены из бюджета районной администрации, и состоят они из налогов, собранных с населения. Пишу я об этом для того, чтобы все, кто так любит оставлять после себя эту «живопись», понимали, что красота создается, в первую очередь, для подрастающего поколения и на деньги их родителей. Неужели жить на «помойке» приятнее, чем в уютном, чистом городе?

Тема конаковского вандализма не раз обсуждалась и в местной прессе, и в социальных сетях, но, к сожалению, ситуация не меняется. Нет конкретного рецепта, как с этим справиться. Скорее всего, нам всем нужно перестать быть пассивными созерцателями. Наверняка многие знают, кто из их друзей увлекается такими видами «творчества», и предпочитают молчать. Также ждем помощи от полиции в борьбе с совсем не безобидными выходками подростков. А к родителям вопрос: «Откуда у ваших детей деньги на баллончики с краской, и что они делают поздними вечерами на улице?». Давайте поймем, что это наш город, и каким он будет, зависит во многом от каждого из нас.

Екатерина Меховникова,

директор Конаковской межпоселенческой библиотеки.

ПРИЕМ ГРАЖДАН

Уважаемые жители Конаковского района.

19 июня, с 10 до 12 часов, в здании администрации Конаковского района (г. Конаково, ул. Энергетиков, дом 13) прием по личным вопросам ведет министр строительства Тверской области Сергей Валерьевич Тарасов. Будут рассматриваться вопросы капитального ремонта, переселения из аварийного фонда, обеспечения инфраструктурой земельных участков для многодетных семей, строительство социальных объектов. Запись на прием по личным вопросам по телефону 4-97-80.



В Конаковском Доме ребенка прошел праздник детства

31 мая, в преддверии Международного дня защиты детей, в Конаковском специализированном Доме ребенка состоялось праздничное мероприятие

Конаковский специализированный Дом ребенка – воспитанники, педагоги и воспитатели встречали в этот день гостей. С утра в музыкальном зале звучали веселые песни. Специально к празднику была подготовлена фотовыставка, рассказывающая о жизни ребят. Скульптуры из воздушных шаров, воздушные цветы и бабочки украсили помещение. Праздничным оформлением зала занималась давний друг Дома ребенка Дарья Крокулева (фирма «Мир праздника»). К нарядным детишкам с театрализованным представлением, подготовленным силами сотрудников Дома ребенка, пришли Девочка Забияка и клоун Смешинкин, которые подготовили увлекательную программу. Ребята с удовольствием принимали участие во всех аттракционах и конкурсах. Они рассказывали стихи, пели песни, играли в веселые игры и танцевали. Тепло и сердечно собравшихся поздравили главный врач Дома ребенка Елена Румянцева и помощник главы Конаковского района Видади Тахмезов.

После праздничного мероприятия ребят ждали вкусное угощение и катание на лошадях, которое организовала хозяйка «Кони Лэнд» Наталья Горб.

Дом ребенка – это учреждение для детей с рождения до четырехлетнего возраста. Здесь воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. На сегодня в центре проходит реабилитацию 71 ребенок. 1 июля 2019 года учреждению исполняется 25 лет со дня основания.



Профессиональный разговор

16 мая в Тверской филармонии состоялась церемония награждения участников регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года-2019». Воспитатель из г. Конаково Нина Логинова стала абсолютным победителем. Она делится секретами своего успеха.



- Нина Алексеевна, расскажите немного о конкурсе.

- Региональный этап конкурса проходил в несколько этапов и состоял из заочного и очного туров. В рамках заочного этапа конкурсанты должны были предоставить интернет-портфолио, визитку (видеоролик), буклет. В рамках очного тура участницы конкурса показывали мероприятие с детьми, проводили мастер-класс с другими конкурсантками. Последним испытанием для участников было конкурсное задание: ток-шоу «Профессиональный разговор». Конечно, было сложно и трудно, казалось, что бессонные ночи, волнение и переживания позади, но осталась интрига. Нам, конкурсантам, объявили, что о результатах конкурса мы узнаем через месяц в мае. Казалось, что месяц тянется очень долго, но долгожданный день наступил. Всех нас пригласили в филармонию города Твери. Обстановка на церемонии награждения участников конкурса «Педагог года-2019» была очень торжественной. Награждались лучшие воспитатели, учителя и мастера профессионального мастерства. Было сказано много хороших слов и добрых пожеланий. Организаторы подготовили замечательный концерт. И вот нас, пятерых финалистов, пригласили на сцену, от волнения перехватило дыхание, сердце бешено колотилось в груди… У ведущего в руках долгожданный конверт, в котором имя победителя. Когда объявили, что победителем является воспитатель из Конакова, меня переполнило чувство гордости за наш район! Каждый из педагогов, который принимал участие в конкурсе «Воспитатель года», достоин оказаться на моём месте. Я от души ещё раз поздравляю всех участниц, несмотря ни на что, мы приобрели бесценный опыт. Хотелось бы отметить очень важную вещь: та победа, которую я получила на конкурсе, не только моя, это победа всего Конаковского района!

- Кто вам помогал в подготовке к конкурсу?

- Помогали все: и коллеги, и друзья, и родные. Но особенно я признательна удивительному человеку, профессионалу своего дела, чья помощь и поддержка привели меня к победе. Пользуясь случаем, хочу выразить огромную признательность и благодарность Екатерине Гормаш. Спасибо ей за организацию конкурса «Воспитатель года» на муниципальном уровне, который ежегодно проходит на высочайшем уровне в нашем Конаковском районе. Я выражаю ей огромную признательность за то, что Екатерина Геннадьевна на протяжении всего этапа помогала мне лично, поддерживала и верила в меня. Спасибо! Я разделяю с ней свою победу.

- Кто еще помогал?

- Выражаю огромную благодарность своему руководителю заведующему МБДОУ детский сад №10 города Конаково Наталье Мишневой. Наталья Николаевна принимала непосредственное участие в подготовке конкурса, не меньше чем я волновалась и переживала на каждом этапе конкурса. Выражаю благодарность нашему методисту Марине Горчаковой, музыкальному руководителю Галине Кудряшовой. Творческой группе: Наталье Арханкиной, Ирине Курбатовой, Наталье Евсеевой. Все эти замечательные люди помогали и поддерживали меня на протяжении всего конкурса.

Уважаемые коллеги города Конаково, дорогие мои друзья, позвольте всем вам сказать большое спасибо. А именно методической поддержке старших воспитателей города Конаково: Л.В.Тагай, старшему воспитателю МБДОУ детский сад № 11 «Центр развития ребёнка», Е.Ю.Фёдоровой, старшему воспитателю МБДОУ детский сад № 14, И.С. Новиковой, старшему воспитателю МБДОУ детский сад № 6, С.В. Вилейто, МБДОУ детский сад № 3, Е.А.Шведовой, старшему воспитателю МБДОУ детский сад № 1, а также С.А.Хрестиной, заместителю заведующего по воспитательной работе МБДОУ «Детский сад № 1» деревни Мокшино. Ведь каждый из них так или иначе причастен к моей победе, им все самые искренние пожелания, добрые и тёплые слова, положительные слова.

- Ваша семья поддерживала вас?

- Конечно. Это очень важно. Вера семьи в мои силы, их поддержка и участие - всё это вдохновляло и воодушевляло, давало силы работать и идти вперёд, творить, желать бороться и побеждать. Спасибо моим близким.

- Что вы пожелаете своим коллегам?

- Хотелось бы добавить, уважаемые коллеги, не бойтесь участвовать в таком замечательном конкурсе, как «Воспитатель года». Хочу пожелать всем не останавливаться на достигнутом, каждый день искать что-то новое и необычное в своей работе, а самое главное - оставаться верными своей профессии, потому что педагог - это не просто профессия, это состояние души, образ жизни а главное, это миссия служить детям. Желаю коллегам всегда видеть в глазах своих воспитанников только счастье, радость и доброту.