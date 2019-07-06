8 июня – День социального работника

Уважаемые работники органов социальной защиты

населения, ветераны отрасли!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

Вы выбрали для себя гуманный и благородный труд на благо людей. Душевная чуткость, способность к сопереживанию и готовность прийти на помощь всегда были неотъемлемыми качествами социальных работников – профессионалов высокого класса, истинных подвижников. Проявляя заботу о ветеранах, инвалидах, детях-сиротах, вы нередко не знаете выходных, становитесь для подопечных единственной опорой в жизни, заменяете им родных и близких.

Сегодня в нашей стране и в Тверской области реализуются национальные проекты, направленные на повышение уровня жизни граждан России, усиление поддержки семей с детьми и людей старшего возраста. Уверен, что и в дальнейшем вы будете ответственно решать все профессиональные задачи, оказывая действенную помощь тем, кто в ней нуждается.

Желаю вам здоровья, оптимизма, душевных сил и новых успехов в труде, важном для жителей Тверской области!

Губернатор Тверской области

И.М.Руденя.

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Уважаемые работники

сферы социальной защиты

населения!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем социального работника!

В этот день мы чествуем всех, кто посвятил себя доброму делу - работе с людьми, нуждающимися в помощи и поддержке. Ваш ответственный, значительный, благородный труд требует не только знаний, но и чуткости сердца, утверждает в обществе самые высокие жизненные ценности - бескорыстие, человеколюбие и гуманизм.

Вы помогаете нашим ветеранам, инвалидам, пожилым людям, многодетным и малообеспеченным семьям - всем, кто оказывается в трудной жизненной ситуации. Спасибо за чуткое и бережное отношение к ним, за умение дарить им радость жизни и веру в собственные силы, за милосердие, доброту, отзывчивость и терпение в преодолении трудностей. Крепкого вам здоровья, оптимизма, неиссякаемой энергии, большой удачи и успехов в самоотверженном труде!

С уважением, глава Конаковского района О.В.Лобановский, председатель Собрания депутатов, секретарь Конаковского местного отделения партии

«Единая Россия» Д.Е.Щурин, депутат ЗС Тверской

области Д.И.Дородных.

«МОИ ГОДА - МОЁ БОГАТСТВО»



Муниципальный отборочный тур традиционного фестиваля творчества клубов пожилых людей с таким названием прошел в Конаковском районе уже в 12-й раз.

Сегодня в задачи Комплексных центров социального обслуживания населения входит не только помощь пожилым людям на дому, но и различные социальные программы, в частности такая программа, как «Активное долголетие». Она включает в себя непосредственную поддержку творчества пожилых граждан и создание клубов по интересам.

Доброй традицией стал и областной фестиваль «Мои года – моё богатство». Им ежегодно закрывается творческий сезон в районе, а осенью открывается уже зональными концертами в разных районах нашей области, чтобы торжественно и красиво состоялся праздник в День пожилого человека. И нынешний год не стал исключением. 30 мая во Дворце культуры «Современник» прошел отборочный этап 12 фестиваля, учрежденного министерством социальной защиты населения Тверской области и организованного Комплексным центром Конаковского района.

Перед началом большого трехчасового фестивального концерта с приветствием к участникам и зрителям обратился глава Конаковского района Олег Лобановский. В фестивале приняли участие 11 клубов по интересам, которые представили свои работы на выставке «Народное творчество и ремёсла», выступили в песенном жанре, представляли номинацию «Я - автор» и порадовали зрителей своими талантами. Социальные работники надомного обслуживания с удовольствием посетили этот фестиваль вместе со своими подопечными, поддерживали и болели за конкурсантов. В концертной программе приняли участие 91 человек. Конечно, в одиночку с такими масштабными мероприятиями не справиться. Но КЦСОН Конаковского района тесно сотрудничает и с администрацией района, и с учреждениями культуры. Со сцены прозвучали слова благодарности от руководства КЦСОН в адрес директора МБУ РМЦ ДК «Современник» Н.А.Сергеевой, директора МБКПУ «Городской ДК им. Воровского» О.Н.Глотовой, директора центральной межпоселенческой библиотеки Е.П.Меховниковой и директора городской библиотеки Н.С.Ковалевской. В этих учреждениях уже много лет успешно работают клубы пожилых людей, и они принимают участие во многих мероприятиях города и района.

Фестиваль - это не только праздник творчества, но и конкурсный отбор. Выявить лучшие коллективы и номера – такая задача стояла перед жюри, членами которого стали:

Андрей Викторович Колпаков - директор центра социальной поддержки населения Конаковского района; Галина Георгиевна Корнилова - депутат городского Собрания депутатов г. Конаково, председатель Конаковской районной организации Всероссийского общества инвалидов; Галина Сергеевна Матвеева - педагог дополнительного образования МБУДО ДЮЦ «Новая Корчева», специалист в области прикладного творчества; Людмила Викторовна Ткаченко и Екатерина Александровна Башенева – преподаватели МБУДО ДЮЦ «Новая Корчева»; Людмила Семеновна Соловьева – представитель совета ветеранов, председатель клуба пожилых людей «Родник» ДК им. Воровского.

Закончился фестиваль объявлением победителей, которые будут представлять Конаково в областном фестивале «Мои года - моё богатство». Ими стали: в номинации «Народное художественное творчество и ремёсла» В.С.Петухов (живопись), А.В.Токарева (живопись), Е.И.Самохвалова (поделки и аппликации), В.А.Шишук (вышивка). В номинации «Я - автор» С.И.Егоров (стихи), Т.Н.Мурзина (автор музыки песни на стихи нашей конаковской поэтессы В. Духновой ), В.П.Сазонова (стихи). В номинации «Музыкально-исполнительское искусство» ансамбль «Северяночка», ансамбль «Притоки», солисты А.А.Павлов и А.В.Сорочинский. В номинации «Поколения разные – молодость одна» лучшим был признан дуэт В.И.Антонюк и Корольковой. Специальными призами администрации Конаковского района награждены клубы «Давно не встречались» КРО ВОИ и «Обаяние МБУ РМЦ ДК «Современник».

И. ГЕРМАН.

Фото: М. Малахов.