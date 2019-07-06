«ДЕТИ ДВАДЦАТОГО ВЕКА»

Выставка ретро-фотографий и старой пленочной фототехники открылась в Международный день защиты детей 1 июня в выставочном зале Конаковской центральной межпоселенческой библиотеки.

Выставка подготовлена сотрудниками библиотеки совместно с проектом нашей газеты «Конаково. Век двадцатый». В основу проекта, который размещается в сети интернет по адресам: https://vk.com/oldkonakovo и https://ok.ru/konakovo.old, легли старые кадры из архива «Зари», в виде фотопленок-негативов, случайно обнаруженных лет 10 назад в кладовке редакции и оцифрованные затем при помощи слайд-сканера. В дальнейшем подписчики групп проекта в социальных сетях начали сами присылать свои фотоснимки, и проект, что называется, зажил. Три года назад он нашел свое отражение не только в интернете, но и на страницах газеты «Заря». В 2017 году он получает второе место в федеральном конкурсе журналистов «Вся Россия» в Дагомысе в номинации «Социально значимые проекты, реализованные районными газетами», а в январе 2018 года на областном фестивале прессы «Грани» проект получает гран-при губернатора, а затем, по следам успеха - публикации в «Тверской жизни» и журнале Союза журналистов России «Журналистика и медиарынок».

Нынешняя выставка не первая, ранее проект представлял себя в Конаковском краеведческом музее. Но именно эта выставка стала тематической: она была представлена детскими черно-белыми жанровыми и репортажными портретами 70 - 90-х годов. Помимо фотографий (а их было представлено более 70), в витринах выставочного зала демонстрировалась небольшая выставка пленочных фотоаппаратов с сопутствующей техникой.

Удивительно, но многие на фотографиях нашли себя, своих соседей и знакомых, увидели, как менялся наш город за все эти годы. Ведь для такого и создавался проект, и в этом его социальная, так сказать, значимость. Основатель проекта Максим Малахов рассказал, как работали фотографы второй половины 20 века и даже на примере фотоаппарата «Зенит» и фотопленки «Свема» 1991 года выпуска показал процесс зарядки фотопленки в аппарат и как ее потом проявлять.

Ну и самое главное, почему выставка получила такое название. В этот день у конаковского музыканта, лидера группы «Сны» Андрея Леонова (который сейчас творит сольно) случился творческий юбилей – 10 лет назад вышел альбом группы, который назывался «Дети 20 века». И его выступление создало ту самую неповторимую атмосферу, в которой проявили чуточку ностальгии теперь уже безнадежно повзрослевшие дети.

Выставка будет демонстрироваться до конца июня, библиотека принимает заявки от пришкольных лагерей на экскурсии и встречи с автором проекта. «Заря» выражает искреннюю благодарность библиотеке за организацию выставки в лице Екатерины Меховниковой и Ольги Степаненко.

Фото: Элина Бородина

и Максим Малахов.