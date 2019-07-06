ВОЗРОЖДАЕМ ТРАДИЦИИ

Зрелищным, ярким и содержательным стал II областной конкурс декоративно-прикладного искусства «Губерния мастеровая». В режиме реального времени, на глазах у зрителей, мастера-любители различных ремёсел из 15 муниципальных образований региона создавали шедевры ручного труда. Заявленная в этом году тема «Тверской сувенир» была озвучена только на церемонии открытия конкурса. Участники должны были сразу определиться, что может стать сувениром или одним из брендов Верхневолжья, и в течение 5 часов воплотить свою идею в жизнь.

На втором конкурсе «Губерния мастеровая» встретились в два раза больше участников, 49 мастеров-любителей, они с вдохновением создавали свои рукотворные произведения. В номинации «Кружевоплетение» свои работы представила Екатерина Трифонова, руководитель студии ЗОЖ «Обаяние» Дворца культуры «Современник».

- Моя работа – кукла «Колокольчик» выполнена нитями семи цветов на 4-х вилках разного размера с разными узорами на самих вилках: от 1-3 столбиков до цветочков - была единственной. Сложной. «Мал золотник, да дорог», - рассказывает Екатерина Алексеевна.

Известная в нашем городе мастерица занимается художественным ремеслом более полувека, с тех пор, как записалась в школьный кружок декоративно-прикладного творчества. Сегодня в её ассортименте много уникальных работ - от вязания воротничков и манжет, сарафанов и платьев, пальто, кофт, сорочек, шапок, шарфов до кукол для мастер-классов и композиций для выставок; а также народные традиционные костюмы и головные уборы.

Екатерина Трифонова активно участвует и побеждает в таких масштабных проектах, как Открытый межрегиональный парафестиваль искусств «Добрый мир», областной интегрированный фестиваль творчества «Путь к успеху», областной фестиваль творчества клубов по интересам граждан пожилого возраста «Мои года – мое богатство», районные выставки, фестивали, мастер-классы.

26 мая на областном конкурсе «Губерния мастеровая» наша участница смогла и себя показать, и на других посмотреть. А впереди Екатерину Алексеевну ждет новая встреча с коллегами на выставке-ярмарке художественных ремёсел в рамках XXIV Межрегионального фольклорного праздника «Троицкие гуляния». Пожелаем ей удачи!

Наталья БАРАНОВСКАЯ.