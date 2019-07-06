«ОТКРЫТАЯ СТАНЦИЯ-2019»: РЕКОРД ПО ПОСЕЩАЕМОСТИ

Конкурсы и подарки, спортивные состязания и мастер-классы по кулинарии, прыжки на батуте, уроки пилатеса и джампинг-фитнеса, шоу мыльных пузырей и много другое было доступно жителям города Конаково и его окрестностей в первый день лета на «Открытой станции», которая уже в 11-й раз дает возможность всем желающим прикоснуться к миру энергии и понять, как работают электростанции, погрузиться в историю Конаковской ГРЭС и узнать о ее производственных новшествах, да и просто отлично провести время в кругу друзей, родных и близких.

«Открытая станция» - проект Группы Enel, который проходит в четырех филиалах ПАО «Энел Россия». Ежегодно мероприятие посвящается единой теме, которая становится лейтмотивом всего праздника. В этом году главной идеей для вдохновения стал принцип культурного и природного многоообразия. Эти понятия уже давно стали основой для ценностей Группы Enel.

Девиз «Открытой станции» в этом году звучит так: «Такие разные мы». В этом обращении сотрудники Энел Россия стремились объединить такие понятия, как уважение, восхищение, любовь к себе и своей семье, своей истории и традициям, а также всему многогранному миру. Илья Новожилов, директор филиала «Конаковская ГРЭС», приветствовал гостей мероприятия:

- Я рад приветствовать на «Открытой станции» всех тех, кто готов сегодня объединиться в едином потоке радости и энергии нашего праздника многообразия! Все мы разные, но похожи в одном – мы все хотим быть счастливы. Поэтому будьте самими собой, проявите свои способности на наших тематических площадках и получите удовольствие от сегодняшнего праздника!

И такая возможность была предоставлена каждому: хореографические студии представили свои номера, а юные участники с помощью разно-цветных пластиковых наклеек создали памятный логотип компании.

В этом году наблюдать за энергией праздника можно было с помощью банка энергии, который находился прямо на сцене. Гости «Открытой станции» стали свидетелями того, как банк энергии впитывал их позитивные заряды. К слову, к середине торжества он уже был наполнен на все 100 процентов!

Программа мероприятия была очень яркой и разнообразной. Каждый гость мог найти себе занятие по душе. Территория Конаковской ГРЭС была разделена на несколько тематических зон, где были организованы спортивные площадки, батутные комплексы, VR-капсула, детские интерактивы, уроки плетения косичек, кулинарные мастер-классы и многое другое. Маленьких гостей приветствовал трехметровый робот «Роботоп», который попросил их ответить на несколько непростых вопросов. Но ответы были настолько точны и грамотны, что к концу праздника робот не справился со смекалкой своих юных оппонентов и попросил поменять ему прошивку.

Также для всех желающих были организованы экскурсии по станции. Посетители получили возможность посмотреть изнутри на производственный процесс и даже узнать о некоторых секретах работы от опытных инженеров компании Энел Россия. Из-за обилия желающих экскурсии начинались каждые 15 минут на протяжении шести часов. Но и этого оказалось недостаточно: количество желающих превысило 1200 человек, поэтому на станции были организованы дополнительные экскурсии. К слову, в этом году «Открытая станция» в Конакове побила все свои рекорды по посещаемости – на празднике собралось более трех тысяч гостей!

Поздравили энергетиков и гостей «Открытой станции» директор филиала «Конаковская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» Илья Новожилов, директор по эксплуатации и ремонту филиала ПАО «Энел Россия» Дмитрий Вавилов, временно исполняющий полномочия главы города Конаково Максим Ли, заместитель председателя Совета депутатов г. Конаково Андрей Семенов, и.о. директора МКУ «ЦАР» МО «Городское поселение г. Конаково» Лариса Владимирова и заместитель главы администрации Конаковского района по правовым вопросам, управляющая делами Анна Рябова.

По случаю праздника шести сотрудникам станции вручили награды. Почетные грамоты главы Конаковского района за безупречную работу и вклад в развитие электростанции получили ведущий инженер службы по ремонту электротехнического оборудования Алексей Васильев; ведущий эколог службы охраны труда, промышленной безопасности, экологии и качества Инна Кириллова; ведущий специалист по ТМЦ группы технического обслуживания и ремонта Наталья Константинова. Грамотами главы города Конаково были награждены начальник смены КТЦ Дмитрий Лотков; ведущий инженер по эксплуатации топливно-транспортного оборудования топливно-транспортного цеха Сергей Меркурьев; аппаратчик химводоочистки электростанции химического цеха Елена Большакова. Также ветераны станции получили поздравления и подарки за участие в шахматном турнире. На протяжении всего фестиваля работала благотворительная ярмарка, где посетители могли приобрести сувениры ручной работы, изготовленные подопечными социальных фондов и организаций.

По информации пресс-службы «Энел Россия».