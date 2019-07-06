СПОРТ - ЭТО СИЛА!



С 2011 года в рамках Указа Президента «О целевой спортивно-оздоровительной программе «Президентские состязания» Конаковский район принимает участие в «Президентских спортивных состязаниях» и «Президентских спортивных играх».

В программу «Президентских спортивных игр» входят баскетбол, настольный теннис, шашки, в программу «Президентских спортивных состязаний» - бег 30 м, 60 м, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, подъем туловища из положения лежа на спине, прыжок в длину с места, наклоны вперед из положения сидя.

На протяжении девяти лет команды Конаковского района неоднократно занимали в президентских состязаниях 2 или 3 места. И этот год не стал исключением.

Сначала, еще 20 мая, в г. Конаково на базе ДЮСШ «Олимп» состоялись «Президентские спортивные игры» (первый региональный этап). Здесь встретились несколько районов Тверской области. Участником нашего района стала средняя школа № 2 г. Конаково (участвовали школьники 2006, 2007 г.р.). Праздничную церемонию открыли глава Конаковского района Олег Владимирович Лобановский, помощник главы Конаковского района Видади Сулейманович Тахмезов, директор ДЮСШ «Олимп» Сергей Владимирович Салдин, а также заместитель директора по спортивной работе областной детско-юношеской спортивной школы (г.Тверь) Константин Владимирович Смирнов. В упорной борьбе команда из средней школы № 2 г. Конаково заняла второе место в теннисе и третьи места (команды мальчиков и девочек) в баскетболе и шашках.

А 3 июня на хоккейном корте автономной некоммерческой организации спортивного комплекса «Планета» г. Твери прошел заключительный этап «Президентских игр». В программе спортивных игр этого этапа - легкая атлетика и городошный спорт. И здесь команда из средней школы № 2 г. Конаково заняла третье командное место (на первом месте - команда из г. Твери (Центр образования №49), второе место - ЗАТО «Озерный»).

А вот «Президентские состязания» проходили в г. Осташкове с 28 по 30 мая. На них была направлена команда средней школы д. Вахонино (учащиеся 8 класса 2003, 2004, 2005 г.р.), и здесь высокий результат - второе призовое место.

Очень приятно, что наша команда из школы д. Вахонино и команда из средней школы №2 г. Конаково заняли призовые места. Хочется порадоваться за них и пожелать им в дальнейшем только побед и спортивного задора!

Маргарита ГУЧМАЗОВА,

главный специалист управления образования администрации

Конаковского района.