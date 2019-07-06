С юбилеем, Татьяна Георгиевна!

Президиум Конаковского районного совета ветеранов от всей души поздравляет Татьяну Георгиевну БОКОВУ с юбилеем! Выражаем вам благодарность за общественную деятельность, вы отдаете всю теплоту своей души заботе о старшем поколении, помогаете и теплым словом, и конкретным делом, не считая ни сил, ни времени. Благодарим вас за душевную теплоту, за умение сплотить и вести за собой. Желаем успехов, благополучия, здоровья и счастья вам и всем вашим близким и родным.

«Заря» с удовольствием присоединяется к поздравлениям. На протяжении многих лет Татьяна Георгиевна является постоянным автором газеты, нас связывает долгая и плодо-творная дружба. От всей души желаем юбиляру крепкого здоровья, активности и позитива, долгих лет жизни и хороших людей вокруг!