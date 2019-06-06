ПМЭФ-2019: Тверская область в первый день форума провела переговоры по инвестпроектам на общую сумму 40 млрд рублей

В первый день Петербургского международного экономического форума Тверская область провела переговоры по проектам, которые предполагают порядка 40 млрд рублей инвестиций в течение 10 лет. Проекты касаются развития АПК, промышленности, туризма, инфраструктуры. Делегацию региона на ПМЭФ-2019 возглавляет Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

6 июня стенд Тверской области посетили почётные гости форума: заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец, заместитель председателя Правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко, Министр экономического развития России Максим Орешкин. На стенде представлен межрегиональный туристический маршрут «Государева дорога». Подписание соглашения между Федеральным агентством по туризму и Правительствами Тверской, Московской, Ленинградской, Новгородской областей о сотрудничестве по развитию этого проекта стало для Верхневолжья центральным событием первого дня форума.

«Этот проект имеет очень большой потенциал. Мы рассчитываем, что в ближайшие 3 года туристический поток по этому маршруту может достичь 1 миллиона человек. Не менее значимое событие – участие в мероприятии компании «Автодор»: сегодня было официально объявлено о начале проектирования третьего этапа трассы М-11, северного обхода Твери», — отметил Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистов.

6 июня Правительство Тверской области и ПАО «ВымпелКом» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровой экономики. Среди важных направлений взаимодействия - использование современных информационных и телекоммуникационных технологий в сфере комплексной безопасности, развитие телемедицины, телекоммуникационной инфраструктуры в сельской местности, проведение геомаркетинга в туристической отрасли региона.

Подписанное соглашение о сотрудничестве с АО «Пикалёвская сода» предполагает развитие стекольного производства в Тверской области.

Игорь Руденя принял участие в сессии «Энергетическая панель», провёл встречу с председателем Совета директоров «Газпром СПГ технологии» Алексеем Кахидзе, где обсуждались вопросы строительства на территории Тверской области комплекса по производству сжиженного природного газа.

На встрече с президентом ООО Группа компаний «Кабош» Дмитрием Матвеевым глава региона обсудил планы по реализации на территории Верхневолжья нового инвестиционного проекта в сфере молочного животноводства.

Кроме того, Губернатор Тверской области провел на форуме встречи с генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым и Губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, где обсуждались перспективы сотрудничества.

7 июня на ПМЭФ-2019 запланировано подписание соглашений о сотрудничестве Тверской области с государственными корпорациями «ВЭБ.РФ», «Роскосмос» и «Ростех», а также ООО «1С», проведение встреч с руководством Лечебно-диагностического центра Международного института биологических систем имени С.Березина, группы компаний SFT Group, ООО «Аксенчер».

Также 7 июня глава региона примет участие в пленарном заседании, где запланировано выступление Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Пресс-служба Правительства Тверской области