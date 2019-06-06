На ПМЭФ-2019 Игорь Руденя принял участие в заседании комиссии Госсовета РФ по реализации национальных проектов

6 июня Губернатор Тверской области Игорь Руденя в рамках ПМЭФ-2019 принял участие в заседании консультативной комиссии Государственного Совета Российской Федерации по теме «Реализация национальных проектов: возможности и устойчивость региональных бюджетов». Мероприятие провёл первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

Тверской регион участвует в 12 национальных проектах, по которым разработано 50 региональных проектов. Планируемый объём их финансирования в 2019 году составит 8,6 млрд рублей из федерального и областного бюджетов.

«Беспрецедентный масштаб национальных проектов, которые стартовали по инициативе Президента, открывает перед нашим регионом возможность выйти на более высокий уровень экономики, социальной сферы, транспортной и коммунальной инфраструктуры», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Контролировать реализацию национальных проектов на территории Верхневолжья будет проектный офис. Эта функция закреплена за Министерством экономического развития Тверской области.

Всего на реализацию национальных проектов на территории Верхневолжья в ближайшие три года направят почти 26 млрд рублей.

6 июня, в первый день Петербургского международного экономического форума Тверская область провела переговоры по проектам, которые предполагают порядка 40 млрд рублей инвестиций в течение 10 лет. Проекты касаются развития АПК, промышленности, туризма, инфраструктуры. Делегацию региона на ПМЭФ-2019 возглавляет Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Стенд Тверской области посетили заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец, заместитель председателя Правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко, Министр экономического развития России Максим Орешкин. На стенде представлен межрегиональный туристический маршрут «Государева дорога». Подписание соглашения между Федеральным агентством по туризму и Правительствами Тверской, Московской, Ленинградской, Новгородской областей о сотрудничестве по развитию этого проекта стало для Верхневолжья центральным событием первого дня форума.

6 июня Правительство Тверской области и ПАО «ВымпелКом» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровой экономики. Соглашение о сотрудничестве с АО «Пикалёвская сода» предполагает развитие стекольного производства в Тверской области.

Игорь Руденя принял участие в сессии «Энергетическая панель». Провёл встречу с председателем Совета директоров «Газпром СПГ технологии» Алексеем Кахидзе, где обсуждались вопросы строительства на территории Тверской области комплекса по производству сжиженного природного газа.

На встрече с президентом ООО Группа компаний «Кабош» Дмитрием Матвеевым глава региона обсудил планы по реализации на территории Верхневолжья нового инвестиционного проекта в сфере молочного животноводства.

Кроме того, Губернатор Тверской области провел на форуме встречи с генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым и Губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, где обсуждались перспективы сотрудничества.

7 июня на ПМЭФ-2019 запланировано подписание соглашений о сотрудничестве Тверской области с государственными корпорациями «ВЭБ.РФ», «Роскосмос» и «Ростех», а также ООО «1С», проведение встреч с руководством Лечебно-диагностического центра Международного института биологических систем имени С.Березина, группы компаний SFT Group, ООО «Аксенчер».

Также 7 июня глава региона примет участие в пленарном заседании, где запланировано выступление Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Пресс-служба Правительства Тверской области